کاتای جودو ایران با نایب قهرمانی در جهان تاریخ ساز شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون جودو، رقابت‌های جودو قهرمانی جهان در بخش کاتا جودو که شنبه ششم آبان ماه به میزبانی امارات در ابوظبی آغاز شده بود عصر امروز یکشنبه هفتم آبان ماه با نایب قهرمانی تاریخی کشورمان به پایان رسید.

کاتاروهای کشورمان با کسب دو مدال طلا، یک مدال برنز و دو عنوان چهارمی ضمن تاریخ‌سازی در کیفیت مدال موفق شدند در مجموع پنج کاتا به عنوان نایب قهرمانی جهان دست پیدا کند. تیم ژاپن هم با سه طلا به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد.

برای تیم کاتا جودو ایران محمد حسن سالاری و محمدرضا صحرایی در «گوشین جوتسو» و وهاب بردی و یاشار روح‌الله زاده در «کیمه نو کاتا» مدال طلا کسب کردند. محمد علی وحید و رضا میرزایی هم در «کاتامه نو کاتا» به مدال برنز دست یافتتد.

فتح الله فریدی وثوق و حمیدرضا کریم ناصر (تیم الف)، علی اکبر وشناد و علی اصغر وشناد در «ناگه نو کاتا»، فخرالدین رضایی و مهدی عظیمی (تیم الف)، محمد علی وحید و رضا میرزایی (تیم ب) در «کاتامه نو کاتا» رده سنی زیر ۲۳ سال، رضا جاوید و محمد شیری (تیم الف)، احسان خورشیدی و فرشاد جباری (تیم ب) در «جونو کاتا»،. وهاب بردی و یاشار روح‌الله‌زاده (تیم الف)، محمود افضلی و محمد هدایتی (تیم ب) در «کیمه نو کاتا»، محمد سالاری و محمد صحرایی (تیم الف)، علیرضا کریمی ناصر و یاسر خاکزاده (تیم ب) در «کودوکان گوشین جوتسو» ترکیب تیم‌های کاتا جودو ایران در این رقابت‌ها را تسکیل دادند.

همچنین حسین زند و جعفر علی قادری هم کادرفنی این تیم را تشکیل می‌دادند.