به گزارش خبرنگار مهر، علی نظری امروز یکشنبه در جشن ویژه دانشجویان پسر نو ورود دانشگاه لرستان ضمن عرض خوش آمد گویی و خیرمقدم به دانشجویان نو ورود، اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم این است که دانشجویان علاوه بر اینکه به دنبال دانش هستند بایستی رسیدن به بینش و بهره‌مندی از بصیرت را هم مدنظر قرار بدهند، یعنی دانش و بینش و بصیرت، همراه و همگام با یکدیگر، حرکت کنند.

وی ادامه داد: واقعیت دوران دانشجویی امید به آینده و نشاط ناشی از تحصیل است.

مسیر حرکت دانشجو، مسیر امید به آینده است

رئیس دانشگاه لرستان، تصریح کرد: برخی تصورات و القائات ممکن است در راستای تلقین یأس و ناامیدی باشند درصورتی‌که مسیر حرکت دانشجو، مسیر امید به آینده است، زیرا دانشجویان، آینده‌سازان کشور هستند.

نظری، اظهار داشت: توصیه‌ام این است که دانشجویان نو ورود از همین ابتدای کار، هدف و برنامه برای آینده داشته باشند و از ابتلای به روزمرگی، پرهیز کنند.

رئیس دانشگاه لرستان، ادامه داد: داشتن برنامه کوتاه، میان و بلندمدت در زندگی، به‌ویژه در دوران تحصیل از موضوعات مهم است که باعث موفقیت می‌شود.

نظری، افزود: یکی از بهترین ایام زندگی انسان، دوران تحصیل در دانشگاه است.

وی تصریح کرد: انتخاب با انسان است که کدام زیست را انتخاب کند؟ زیست توحیدی، پاک و طیب یا زیست حیوانی؟ اینها در دنیای معاصر وجود دارند.

رئیس دانشگاه لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به مقاومت اخیر غزه و فلسطین در برابر رژیم جنایت‌کار صهیونیستی اشاره کرد و حملات غیرانسانی رژیم صهیونیستی را نمادی مصداق گونه از زیست فرعونی و زیست حیوانی دانست.

نظری، مبارزه و مجاهدت‌های رزمندگان جبهه مقاومت، غزه و فلسطین را نمادی از زیست توحیدی، شرافتمندانه، پاک و طیب دانست.

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با ۸ دانشگاه کشور عراق

وی به رویداد شهادت اعضای خانواده خبرنگار الجزیره اشاره کرد که در بمباران اخیر رژیم جنایت‌کار صهیونیستی، اعضای خانواده این خبرنگار به شهادت رسیدند که این خبرنگار دست از گزارش تحولات غزه برنداشت و استوار به فعالیت خود در کنار مقاومت مردم غزه و فلسطین ادامه داد.

رئیس دانشگاه لرستان در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع مهم مهارت‌آموزی دانشجویان حین تحصیل اشاره کرد و گفت: دانشجویان کوشش کنند همراه با دانش اندوختن، مهارت‌های مختلف نیز بیاموزند.

نظری، اظهار داشت: جامعه تشنه مهارت‌آموزی است، پس دانشجویان باید تلاش کنند دنبال مهارت‌آموزی هم بروند.

وی، برخی مهم‌ترین ویژگی‌ها و خصوصیات دانشگاه لرستان و زیرساخت‌های این دانشگاه را برای دانشجویان نو ورود، تشریح کرد و گفت: انعقاد تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه لرستان با تعداد هشت دانشگاه از کشور عراق از جمله این زیرساخت‌ها است.

رئیس دانشگاه لرستان از دانشجویان پسر نو ورود دانشگاه لرستان دعوت کرد در فعالیت‌های تشکل‌ها، انجمن‌ها، کانون‌ها و نشریات دانشجویی دانشگاه لرستان، مشارکت داشته باشند.

نظری، گفت: دانشجویان را فرزند معنوی خود می‌داند و اشعاری از شاعران ایران برای دانشجویان قرائت کرد.

وی، شماره‌تلفن خود را خطاب به دانشجویان جدید اعلام کرد و خواستار شد دانشجویان به‌صورت مستقیم، مطالبات، پیشنهادها و انتقادات خود را با وی در میان بگذارند.