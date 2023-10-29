شلیک های هالند به قلب شیاطین سرخ/ تن هاخ ناکار ماند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد در هفته دهم لیگ برتر فوتبال انگلیس شامگاه در ورزشگاه «اولدترافورد» یکشنبه میزبان رقیب سنتی خود منچسترسیتی بود.

این بازی با نتیجه سه بر صفر به سود منچسترسیتی به پایان رسید.

برای منچسترسیتی «هالند» در دقایق (۲۴، ۴۹) و فودن (۸۰) گلزنی کردند.

دوئل جذاب هالند و اونانا

در مسابقه امشب جدال «اونانا» در دروازه شیاطین سرخ و «هالند» در خط حمله منچسترسیتی رقابت جذابی را رقم زد. اونانا به رغم اینکه دو بار مغلوب هالند شد اما در موارد متعددی هم از گلزنی این ستاره آبی پوش جلوگیری کرد.

لیست یازده نفره «اریک تن هاخ» برای این مسابقه به شرح زیر است:

اونانا، لیندلوف (۷۴- سرخیو رگیلون)، آمرابات (۴۶- میسون مونت)، مگوایر، فرناندز، رشفورد (۸۶- آنتونی مارسیال)، هویلند (۷۴- الخاندرو گارناچو)، اریکسن (۸۶- آنتونی)، دالو، اوانس، مک تومینی

پپ گواردیولا سرمربی منچستر سیتی هم این بازیکنان را در ترکیب خود قرار داد:

ادرسن، واکر، استونز، دیاز، گواردیول، رودریگو، برناردو، فودن، گریلیش، آلوارز، هالند

بازی با یک دقیقه سکوت به احترام «سر بابی چارلتون» اسطوره سابق فوتبال انگلستان و منچستریونایتد آغاز شد.

تسلط منچسترسیتی در نیمه اول

این مسابقه با حملات تیم منچسترسیتی آغاز شد. در هشتمین دقیقه این دیدار ارسال بازیکنان منچسترسیتی با ضربه سر زیبای «هالند «همراه بود که «اونانا» این توپ را مهار کرد و در ادامه هم «مگوایر» توپ برگشتی را از روی خط دروازه به کرنر فرستاد.

در دقیقه بیستم گریلیش توپی در پشت محوطه جریمه به او رسیده بود را با یک ضربه فنی به سمت دروازه منچستریونایتد شلیک کرد که با واکنش «اونانا» این فرصت برای سیتی از دست رفت.

در دقیقه بیست و سوم تیم فوتبال منچسترسیتی با دخالت کمک داور ویدئویی صاحب یک ضربه پنالتی شد. در شلوغی محوطه جریمه هنگام ارسال ضربه آزاد، داور خطای «هویلند» روی بازیکن منچسترسیتی را اعلام کرد.

ارلینگ هالند در دقیقه بیست و ششم پشت این ضربه پنالتی قرار گرفت و توپ را بر خلاف حرکت «اونانا» وارد دروازه کرد تا نتیجه یک بر صفر به سود تیم آبی پوش سیتی شود.

در ادامه پاس به عقب اشتباه بازیکن منچسترسیتی «هویلند» را در موقعیت تک به تک قرار داد و او این فرصت را داشت که در دقیقه سی و یکم بازی را به تساوی بکشاند اما مدافعان سیتی به موقع به او رسیدند و با ایجاد مزاحمت مانع از گلزنی او شدند. بازیکنان یونایتد معتقد بودند داور باید در این صحنه خطای مدافع سیتی را اعلام می‌کرد.

درگیری آمبرابات و فودن در دقیقه ۴۳ از چشم داور دور نماند و هر دو بازیکن را با کارت زرد جریمه کرد.

در دقیقه ۴۵+۱ هویلند می‌توانست بازی را به تساوی بکشاند. اما ضربه سنگین او با واکنش فوق العاده «ادرسن» همراه بود و توپ به کرنر رفت.

فشارهای یونایتدی‌ها در وقت‌های اضافه بازی بیشتر شد تا بتوانند گل تساوی را پیش از پایان نیمه به ثمر برسانند اما موفق به این کار نشدند.

در آخرین ثانیه‌های نیمه هم اونانا با مهار ضربه سر هالند دروازه منچستر را نجات داد تا نیمه اول با برتری شاگردان گواردیولا به پایان برسد.

شیاطین سرخ حرفی برای گفتن نداشتند

تیم منچسترسیتی نیمه دوم را هم تهاجمی آغاز کرد و در دقیقه ۴۹ حرکت «سیلوا» از جناح چپ و پاس زیبای او با ضربه سر دقیق هالند همراه بود و این‌بار کاری از دست اونانا هم بر نیامد تا توپ وارد دروازه شود و گل دوم شاگردان گواردیولا هم به ثمر برسد.

حملات منچسترسیتی تداوم داشت و در دقیقه ۵۷ شوت «گریلیش» از پشت محوطه جریمه با واکنش اونانا همراه بود تا مانع از گل سوم منچسترسیتی شود.

یکی مواردی هوادارن منچسترسیتی در شبکه‌های اجتماعی به آن پرداخته بودند مقایسه تعداد گل‌های هالند و تیم یونایتد بود. هالند با این دو گل تا اینجای کار یازده گل شد و تعداد گل‌هایش در این فصل با تعداد گل‌های تیم منچستریونایتد برابر شد.

بهترین فرصت منچستریونایتد در نیمه دوم در دقیقه ۶۷ رقم خورد. «رشفورد» به زیبایی توپ ارسالی را کنترل کرد و ضربه خود را روانه دروازه سیتی کرد که توپ با اختلاف اندکی از کنار دروازه به بیرون رفت.

پاس عالی در عمق «گریلیش» در دقیقه ۷۱ به هالند رسید و او در مصافی تک به تک با «اونانا» نتوانست دروازه حریف خود را باز کند.

در دقیقه ۸۰ هم گل سوم سیتی به ثمر رسید. ضربه «رودریگو» از پشت محوطه جریمه توسط اونانا دفع شد. اما توپ برگشتی به هالند رسید و او با یک پاس عرضی توپ را به «فودن» رساند تا او هم دروازه خالی اونانا را باز کند.

منچسترسیتی با این پیروزی ۲۴ امتیازی شد تا به رتبه سوم جدول صعود کند. یونایتدها نیز جایگاه هشتم را با ۱۵ امتیاز در اختیار دارد.