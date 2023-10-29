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۷ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۰۱

رئیس پلیس امنیت اقتصادی البرز خبر داد؛

کشف موتورسیکلت ktm ۴۵۰ قاچاق در کرج

کشف موتورسیکلت ktm ۴۵۰ قاچاق در کرج

کرج- رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان البرز از کشف یک دستگاه موتور سیکلت ktm 450 قاچاق به ارزش ۲ میلیارد ریال در حوالی منطقه کمالشهر خبر داد.

سرهنگ حسنعلی پارسافر د: گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان، حین گشت زنی سطح حوزه استحفاظی در منطقه کمالشهر به یک دستگاه وانت مشکوک شده و آن را متوقف می‌کنند.

وی ادامه داد: در ادامه با بررسی خودرو مشخص شد که حامل یک دستگاه موتور سیکلت ktm ۴۵۰ قاچاق است.

سرهنگ پارسافر با اشاره به اینکه یک نفر در این خصوص دستگیر شده، گفت: کارشناسان ارزش تقریبی این موتور سیکلت قاچاق را حدود ۲ میلیارد ریال برآورد کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان البرز از مردم خواست: تا در صورت اطلاع از نگهداری و یا فروش کالای قاچاق پلیس را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ در جریان امور قرار دهند.

کد مطلب 5925039

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