تبریز برای نخستین بار در کشور میزبان فروش یکپارچه کتاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدحسین بلاغی در نشست شورای سیاستگذاری و اجرایی هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریز در محل استانداری اظهار کرد: تبریز به عنوان مهد تمدن و فرهنگ غرب ایران فرهنگی و به عنوان شهر اولین‌ها همواره در مقوله فرهنگ مرکز بوده و امسال نیز پس از وقفه چهار ساله، در نمایشگاه کتاب که از هفدهم تا بیست و یکم آبان ماه جاری برگزار می‌شود میزبان اهالی کتاب و کتابخوانی خواهد بود.

وی با بیان اینکه نمایشگاه کتاب تبریز فقط محل فروش کتاب نبوده بلکه یک جشنواره فرهنگی در منطقه شمال غرب کشور است، اضافه کرد: نمایشگاه کتاب علاوه بر رقم زدن اتفاقات فرهنگی، موجب رونق و کنش اقتصادی در بخش‌های مختلف استان نیز می‌شود که این مسئله خود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بلاغی اعلام کرد: امسال بیش از ۸۰۰ ناشر داخلی و خارجی با ۷۰ هزار عنوان کتاب در نمایشگاه حضور خواهند داشت که کتب خود را با تخفیف ۱۰ تا ۳۵ درصد عرضه خواهند کرد.

وی از اهتمام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برای افزایش میزان بن کتاب اختصاص یافته به این نمایشگاه خبر داد.

مدیر نمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریز بیان کرد: برای نخستین بار در سطح کشور، تبریز میزبان فروش یکپارچه کتاب خواهد بود و در آن بهترین کتب ناشران از سراسر کشور توسط خانه کتاب و ادبیات جمع آوری شده و در نمایشگاه ارائه می‌شود به این معنی که فروش استانی ناشر محور بوده و فروش ملی به صورت یکپارچه خواهد بود.

بلاغی همچنین با مهم توصیف کردن برگزاری نمایشگاه کتاب، به برگزاری ۲ نمایشگاه مهم دیگر همزمان با نمایشگاه کتاب اشاره کرد و گفت: امسال برای نخستین بار بزرگترین رویداد بین المللی عفاف و حجاب با حضور بیش از یکصد برند عفاف و حجاب از کشورهای ایران، ترکیه، عراق و لبنان در کنار نمایشگاه بین‌المللی کتاب برگزار می‌شود.

وی افزود: نمایشگاه بین‌المللی عفاف و حجاب در سالن آذربایجان برگزار می‌شود و هدف اصلی از برگزاری این نمایشگاه ارائه محصولات متنوع مرتبط با عفاف و حجاب با کیفیت بالا و قیمت کارخانه و بدون سود به مشتریان است.