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۷ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۲۷

دادستان ساوجبلاغ خبر داد؛

آزادسازی ۶۰ هکتار از اراضی زراعی ساوجبلاغ

آزادسازی ۶۰ هکتار از اراضی زراعی ساوجبلاغ

ساوجبلاغ- دادستان عمومی و انقلاب ساوجبلاغ گفت: با اقدام به موقع از تغییر کاربری ۶۰ هکتار از اراضی زراعی در این حوزه قضائی پیشگیری شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امین عبدی با اشاره به یک مورد اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، بیان کرد: در این راستا جهاد کشاورزی شهرستان با حضور نماینده دادستان اقدام به قلع و قمع بناها و مستحدثات غیرمجاز و اعاده به وضعیت اولیه کرد.

وی ادامه داد: اقدام به تغییر کاربری در بخش مرکزی و به وسعت ۶۰ هکتار در حال انجام بود که با ورود به موقع از گسترش دامنه و همچنین احداث ویلاهای بیشتر پیشگیری شد.

دادستان عمومی و انقلاب ساوجبلاغ با بیان اینکه در این عملیات موارد متعددی از تغییر غیرمجاز کاربری از قبیل ساخت ویلا و بنا، دیوارکشی، قطعه بندی و محوطه سازی قلع و قمع شد، تصریح کرد: ارزش اراضی در معرض تغییر کاربری نزدیک به ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بود که در مورد همه این اراضی اعمال قانون انجام شد.

کد مطلب 5925067

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