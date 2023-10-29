آزادسازی ۶۰ هکتار از اراضی زراعی ساوجبلاغ

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امین عبدی با اشاره به یک مورد اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، بیان کرد: در این راستا جهاد کشاورزی شهرستان با حضور نماینده دادستان اقدام به قلع و قمع بناها و مستحدثات غیرمجاز و اعاده به وضعیت اولیه کرد.

وی ادامه داد: اقدام به تغییر کاربری در بخش مرکزی و به وسعت ۶۰ هکتار در حال انجام بود که با ورود به موقع از گسترش دامنه و همچنین احداث ویلاهای بیشتر پیشگیری شد.

دادستان عمومی و انقلاب ساوجبلاغ با بیان اینکه در این عملیات موارد متعددی از تغییر غیرمجاز کاربری از قبیل ساخت ویلا و بنا، دیوارکشی، قطعه بندی و محوطه سازی قلع و قمع شد، تصریح کرد: ارزش اراضی در معرض تغییر کاربری نزدیک به ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بود که در مورد همه این اراضی اعمال قانون انجام شد.