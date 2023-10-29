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۷ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۳۸

مسئول روابط عمومی اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه:

تصادف زنجیره‌ای در محور دولت آباد منجر به مصدومیت ۶ نفر شد

تصادف زنجیره‌ای در محور دولت آباد منجر به مصدومیت ۶ نفر شد

مشهد- مسئول روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از برخورد پنج خودروی سواری در محور دولت آباد به صفی آباد خبر داد و گفت: در این حادثه ۶ نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صباغی با اشاره به اینکه این حادثه شامگاه یکشنبه رخ داده است، اظهار کرد: بر اثر برخورد پنج خودروی سواری در محور دولت آباد به صفی آباد ۶ نفر مصدوم شدند.

مسئول روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه افزود: طی تماس‌های مردمی با مرکز ارتباطات و هدایت عملیات اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه و با تریاژ تلفنی؛ وضعیت مصدومان و دیگر شرایط حادثه مورد ارزیابی قرار گرفت، همچنین بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس دولت آباد به محل حادثه فراخوان شد.

وی در تشریح وضعیت مصدومان افزود: بنا بر گزارش‌های واصله از کارشناسان عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی؛ این سانحه شش نفر آسیب دیده به همراه داشته است که چهار نفر در محل درمان و دو نفر دیگر جهت ارائه مراقبت‌های بیشتر به بیمارستان آموزشی، درمانی امام حسین علیه السلام منتقل شدند.

کد مطلب 5925074

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