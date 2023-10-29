به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عظیمی زاده در دیدار با شهردار میبد، معاونان و مدیران شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر میبد، اولویت اصلی سازمان همیاری را کار و ارائه خدمات با کیفیت به مردم عنوان و اظهار کرد: سازمان همیاری شهرداری‌های استان یزد ظرفیتی است که در کنار شهرداری‌ها و برای خدمت به مردم قرار دارد و اولویت اصلی ما در سازمان همیاری کار است.

وی ادامه داد: مردم ولی نعمت ما هستند و رضایت خدا در رضایت مردم است بنابراین برای شهر پروژه‌های بزرگ و ماندگار تعریف کنید و از انجام کارهای بزرگ هراسی نداشته باشید.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان گفت: اگر کارهای ماندگار در شهر تعریف و اجرا شود مردم خود حامی عملکرد شهرداری می‌شوند و فعالیت‌های شهرداری و شورای شهر را تبلیغ می‌کنند.

وی تصریح کرد: ساختار شهرداری باید به گونه‌ای فعالیت کند که چابک و سبک باشد و تمام ظرفیت‌های شهر در فعالیت‌های شهرداری و شورا پوشش داده شود.

عظیمی‌زاده عنوان کرد: در سازمان همیاری شهرداری‌های استان به همکاران تاکید کرده‌ایم که طول خدمت یک بازه زمانی مشخصی دارد و اگر نمی‌توانیم طول خدمت را افزایش دهیم باید عرض خدمت را زیاد کنیم و این افزایش عرض خدمت با تعریف کردن پروژه‌های متعدد با کیفیت و افزایش حجم فعالیت‌ها و خدمت به مردم امکان‌پذیر خواهد بود.

در این نشست مجید بهارستانی شهردار و محمدجواد کارگر رییس شورای شهر میبد ضمن اشاره به پتانسیل‌های فراوان شهر میبد و تقدیر از فعالیت‌های سازمان همیاری شهرداری‌های استان در اجرای پروژه‌های مشارکتی شهرداری میبد، خواستار افزایش این همکاری‌ها در راستای خدمت بیشتر به مردم میبد شد.