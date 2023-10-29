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۸ آبان ۱۴۰۲، ۰:۱۲

یادواره شهدای شاهچراغ در بهاباد برگزار شد

یادواره شهدای شاهچراغ در بهاباد برگزار شد

یزد- یادواره شهدای شاهچراغ، به مناسبت سالگرد حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ در بهاباد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادواره شهدای شاهچراغ با حضور معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی فرماندار، مدیر آموزش و پرورش، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج و جمعی از مسئولان و دانش آموزان بهاباد در جوار تربت مطهر شهدای والامقام گلزار شهدای بهشت محمدی بهاباد برگزار شد.

مدیر اداره آموزش و پرورش بهاباد در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای امنیت و مدافع وطن و محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به غزه و فلسطین، با اشاره به اینکه دشمن برای انحراف نسل جوان و انقلابی ما دست به تهاجم در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی زده است، افزود: گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و برگزاری یادواره شهدا می‌تواند مانع به ثمر رسیدن اهداف شوم دشمنان شود.

علیرضا قطب الدینی با بیان اینکه دانش آموزان شهید در حادثه تروریستی شاهچراغ (ع) از بهترین دانش آموزان و الگوهایی در تراز جمهوری اسلامی ایران بودند، افزود: وجود چنین دانش آموزانی همچون آرشام سرایداران، محمدرضا کشاورز و علی اصغر لری گویینی در جامعه موجب امیدبخشی ما نسبت به آینده است و ما می‌توانیم در راستای بیانیه گام دوم انقلاب با اطمینان کامل انقلاب را این دانش آموزان بسپاریم.

مدیر آموزش و پرورش بهاباد ادامه داد: برای به ثمر نشستن نهال انقلاب اسلامی ایران مجاهدت‌های فراوانی انجام شده و با نثار خون شهدای انقلاب، دفاع مقدس، مدافعان حرم و امنیت، امروز این نهال به درخت تنومندی تبدیل شده و در اوج بالندگی و شکوفایی قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باید در بین نسل جوان و نوجوان گسترش یابد، تاکید کرد: مسئولان فرهنگی با اجرای برنامه‌های فرهنگی در حوزه ایثار و شهادت، شهدا را به عنوان الگو به نسل حاضر معرفی کنند.

این مراسم به همت دبیرستان توسلی و با همکاری کارگروه فرهنگی با اجرای برنامه‌های متنوع از جمله سرود، تئاتر و قرائت دلنوشته به یاد شهدای حوادث تروریستی شاهچراغ برگزار شد.

کد مطلب 5925176

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