یادواره شهدای شاهچراغ در بهاباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادواره شهدای شاهچراغ با حضور معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی فرماندار، مدیر آموزش و پرورش، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج و جمعی از مسئولان و دانش آموزان بهاباد در جوار تربت مطهر شهدای والامقام گلزار شهدای بهشت محمدی بهاباد برگزار شد.

مدیر اداره آموزش و پرورش بهاباد در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای امنیت و مدافع وطن و محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به غزه و فلسطین، با اشاره به اینکه دشمن برای انحراف نسل جوان و انقلابی ما دست به تهاجم در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی زده است، افزود: گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و برگزاری یادواره شهدا می‌تواند مانع به ثمر رسیدن اهداف شوم دشمنان شود.

علیرضا قطب الدینی با بیان اینکه دانش آموزان شهید در حادثه تروریستی شاهچراغ (ع) از بهترین دانش آموزان و الگوهایی در تراز جمهوری اسلامی ایران بودند، افزود: وجود چنین دانش آموزانی همچون آرشام سرایداران، محمدرضا کشاورز و علی اصغر لری گویینی در جامعه موجب امیدبخشی ما نسبت به آینده است و ما می‌توانیم در راستای بیانیه گام دوم انقلاب با اطمینان کامل انقلاب را این دانش آموزان بسپاریم.

مدیر آموزش و پرورش بهاباد ادامه داد: برای به ثمر نشستن نهال انقلاب اسلامی ایران مجاهدت‌های فراوانی انجام شده و با نثار خون شهدای انقلاب، دفاع مقدس، مدافعان حرم و امنیت، امروز این نهال به درخت تنومندی تبدیل شده و در اوج بالندگی و شکوفایی قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باید در بین نسل جوان و نوجوان گسترش یابد، تاکید کرد: مسئولان فرهنگی با اجرای برنامه‌های فرهنگی در حوزه ایثار و شهادت، شهدا را به عنوان الگو به نسل حاضر معرفی کنند.

این مراسم به همت دبیرستان توسلی و با همکاری کارگروه فرهنگی با اجرای برنامه‌های متنوع از جمله سرود، تئاتر و قرائت دلنوشته به یاد شهدای حوادث تروریستی شاهچراغ برگزار شد.