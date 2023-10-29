حسام سالکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این کارگاه استاد مرتضی سرهنگی از چهره‌های سرشناس و برجسته ادبیات پایداری و تاریخ شفاهی کشور درباره اهمیت خاطره‌نگاری در جنگ مطالبی را بیان خواهد کرد.

وی افزود: این کارگاه به همت واحد مطالعات فرهنگ و ادب پایداری حوزه هنری یزد با حضور نویسندگان، پژوهشگران، خاطره‌نگاران، مصاحبه‌گران و فعالان عرصه ادبیات پایداری و تاریخ شفاهی استان برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: این کارگاه سه‌شنبه ۹ آبان از ساعت ۱۶ تا ۱۹ در سالن استاد فرج نژاد حوزه هنری یزد واقع در ابتدای خیابان آیت الله کاشانی، کوچه آزادی برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای حضور در کارگاه می‌توانند از طریق لینک https://artyazdplus.ir/paydari-۲/ ثبت نام کنند.

مرتضی سرهنگی متولد ۱۳۳۲ در تهران، روزنامه‌نگار، نویسنده و پژوهشگر پیشکسوت و فعال عرصه تاریخ شفاهی و ادبیات پایداری و چهره برتر هنر انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۳ است.

وی فعالیت حرفه‌ای خود را با نوشتن گزارش و مصاحبه در روزنامه جمهوری اسلامی شروع کرد. در سال ۱۳۷۵ عضو شورای سردبیری روزنامه ایران بود و سردبیری هفته‌نامه کمان با انتشار ۲۰۰ شماره در هشت سال را بر عهده داشت.

سرهنگی در تیرماه ۱۳۶۷ با همراهی هدایت‌الله بهبودی دفتر ادبیات و هنر مقاومت را در حوزه هنری بنیان‌گذاری کردند؛ این دفتر در زمینه گردآوری و تدوین خاطرات و آثار ادبی دوران دفاع مقدس فعالیت می‌کند.

وی از پایه‌گذاران جریان ثبت خاطرات دفاع مقدس و از بنیانگذاران ادبیات پایداری ایران است و کتاب‌های متعددی در این حوزه نوشته که کتاب «اسرار جنگ تحمیلی به روایت اسرای عراقی» او به عنوان کتاب سال دفاع مقدس انتخاب شد و برای کتاب «پابه‌پای باران» مقام اول گزارش‌نویسی را کسب کرد.

از مهم‌ترین آثار این نویسنده توانا می‌توان به «روشنای خاطره‌ها»، «نامزد گلوله‌ها»، «خرمشهر کو جهان‌آرا»، «اسم من پلاک است»، «روزهای خرمشهر»، «اسم من چفیه است»، «همه چیز درباره جنگ»، «خرمشهر خانه رو به آفتاب» و «باغ انگور، باغ سیب، باغ آیینه» اشاره کرد؛ این آثار برای گروه‌های مختلف سنی از کودک و نوجوان تا بزرگسال از روزهای جنگ می‌گوید.

معرفی و شناساندن نویسنده‌های بسیاری در عرصه دفاع مقدس و پایداری یکی از فعالیت‌هایی است که مرتضی سرهنگی در دفتر ادبیات و هنر مقاومت انجام داده است.