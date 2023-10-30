به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد حدائق، با اشاره به اینکه بیماریهای قلبی عروقی، نخستین علت مرگ و میر در ایران و جهان به شمار میرود، اظهار کرد: بیش از ۶۰ درصد خطر حوادث قلبی و عروقی مربوط به ریسک فاکتورهای قابل اصلاح ابتلاء به این بیماریها است.
وی با اشاره به اینکه فشارخون بالا، سیگار کشیدن، بیماریهای قندی، چربی بالا و اضافه وزن، احتمال ابتلاء به بیماریهای قلبی عروقی را به مراتب بالا میبرد، خاطرنشان کرد: اصلاح سبک زندگی بیش از ۶۰ درصد حوادث قلبی و عروقی را کم میکند، پیشگیری اولیه بسیار مقرون به صرفه تر از مداخلات ثانویه یا اعمال جراحی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی توضیح داد: شاخص توده بدن (BMI) بالا، پرفشاری خون، دیابت، کشیدن سیگار و کلسترول بالا عوامل خطری هستند که اگر سه مورد از آنها در فردی اعم از زن و مرد وجود داشته باشد، او را در معرض خطر مادام العمر بروز بیماریهای قلبی و عروقی قرار میدهد.
به گفته حدائق، پژوهشهایی که بر اساس بررسی اطلاعات حاصل شده از مطالعه قند و لیپید تهران انجام شده بیانگر این موضوع است که بروز بیماریهای اولیه ابتلاء به مشکلات قلبی و عروقی، حتی در سنین جوانی میتواند با خطر مادامالعمر ابتلاء به این بیماریها همراه باشد.
رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماریهای متابولیک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی عنوان کرد: با توجه به بار عظیمی که چنین خطر بزرگی بر اقتصاد و سلامت جامعه وارد میکند، ضرورت اخذ استراتژیهای مؤثر برای پیشگیری اولیه و ثانویه از بیماریهای قلبی عروقی و نیز اجرای برنامههای غربالگری برای این گروه بیماریها مورد توجه است.
وی با اشاره به اینکه مرگ ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی کماکان رتبه اول علل مرگ و میر در ایران و جهان را به خود اختصاص داده، گفت: حملههای قلبی مسئول نیمی از بیماریهای غیرواگیر و اولین عامل مرگ و میر در دنیاست و سالانه میلیونها نفر به علت این بیماری فوت میکنند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اصلاح سبک زندگی و عادات غذایی باید قبل از ۲۰ سالگی یا حتی در نوجوانی انجام شود، هشدار داد: اگر اصلاح سبک زندگی، تغذیه و ورزش کردن دیرتر از حد معمول انجام شود میتواند منجر به ابتلای مادامالعمر به بیماری قلبی و عروقی شود.
وی با بیان اینکه متأسفانه سن حوادث قلبی و عروقی و مرگ و میر ناشی از آن بسیار پایین آمده است، اضافه کرد: مهمترین روش پیشگیری، عدم ابتلاء و کاهش مرگ و میر، اصلاح سبک زندگی مثل کنترل فشار خون، دیابت، تحرک و عدم استعمال دخانیات است.
نظر شما