رضا اعظمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سامانه مشارکت مردمی قوه قضائیه از سال ۱۳۹۹ و در پی ابلاغ «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه» از سوی ریاست محترم وقت قوه قضائیه، برای سازماندهی و بکارگیری نهادهای مردمی در سیاست‌گذاری قضائی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه دیدگان و میانجی‌گری و صلح و سازش پیگیری و ایجاد شده است.

وی افزود: این سامانه با هدف تقویت رویکرد مشارکت و افزایش تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه، تسهیل عملکرد نهادهای مردمی در موضوعات دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه، ارتقای توانمندی و تقویت ظرفیت نهادهای مردمی و بهره‌مندی از این ظرفیت ایجاد شده است.

اعظمی از سازمان‌های مردم نهاد و سایر تشکل‌های استان درخواست کرد: با مراجعه به سامانه مشارکت مردمی به آدرس اینترنت regmosharekat.eadl.ir (اداره‌کل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه) ضمن ثبت‌نام، تمایل خود را جهت همکاری با قوه قضائیه اعلام کنند.

وی تصریح کرد: طبق دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه، نهادهای مردمی مجاز برای همکاری با قوه قضائیه شامل نهادهایی مانند مساجد، سازمان‌ها و تشکل‌های مردم نهاد، هیأت‌های مذهبی، گروه‌های تبلیغی و سازندگی، انجمن‌های علمی، خیریه‌ها و بقاع متبرکه هستند که بصورت داوطلبانه، غیر دولتی، غیر انتفاعی، غیر سیاسی و با مجوز یکی از مراجع ذی‌صلاح فعالیت می‌کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان اظهار کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با همکاری مراجع مسئول، از طریق سامانه جامع، تمایل به همکاری نهادهای مردمی برای مشارکت در موضوع این دستورالعمل را دریافت و نسبت به احراز صلاحیت، تعیین موضوع و محدوده جغرافیایی فعالیت و شبکه‌سازی آنها اقدام می‌نماید.