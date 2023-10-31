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۹ آبان ۱۴۰۲، ۹:۰۴

مهر در گزارشی بررسی کرد؛

معلق شدن فدراسیون جانبازان با حکم جدید اسبقیان/ معاون وزیر می‌آید

معلق شدن فدراسیون جانبازان با حکم جدید اسبقیان/ معاون وزیر می‌آید

نخستین انتصاب کیومرث هاشمی برای بدنه وزارت ورزش، وضعیت فدراسیون جانبازان و توان‌یابان و مدیریت این فدراسیون را در آستانه چهارماه مانده به پایان دوره قانونی آن، معلق کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد شروین اسبقیان روز دوشنبه با حکم کیومرث هاشمی وزیر ورزش به عنوان مشاور و مدیرکل حوزه وزارتی منصوب شد. این نخستین انتصاب وزیر ورزش بعد از گذشت بیش از یک ماه از حضور رسمی اش در وزارت ورزش است که به صورت مستقیم فدراسیون جانبازان و توان یابان را با لغزش مدیریتی مواجه کرده است.

اسبقیان که نخستین حکم را از کیومرث هاشمی دریافت کرده است، رئیس فدراسیون جانبازان و توان یابان است. وی که سال ها به عنوان مدیر دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی با وزارت ورزش همکاری داشت، اسفند سال ۹۸ در مجمع انتخاباتی این فدراسیون صاحب رای موافق اعضای مجمع شد.

هنوز دوره قانونی ریاست اسبقیان در فدراسیون جانبازان و توان یابان تمام نشده که حکم مشاور و مدیرکل حوزه وزارتی را از وزیر ورزش دریافت کرده است. اسبقیان بلافاصله پس از پایان بازی های پاراآسیایی و بازگشت از هانگژو این حکم را دریافت کرد. بازی هایی که ورزش جانبازان ایران در آن خوش درخشید و برای نخستین بار صاحب جایگاهی دوم در جدول توزیع مدال ها شد.

البته که این انتصاب کمتر ارتباطی با بازی های پاراآسیایی و نتایج به دست آمده در آن دارد چون به نظر می رسد نتیجه مهره چینی هایی است که پیش از این طراحی شده و روی آن فکر شده بود اما به هر حال ورود اسبقیان به وزارت ورزش به عنوان مشاور و مدیرکل حوزه وزارتی باعث معلق شدن وضعیت مدیریتی فدراسیون جانبازان و توان یابان می شود.

هنوز چهارماه به پایان دوره ریاست اسبقیان باقی مانده است. حضور همزمان به عنوان رئیس فدراسیون و مدیرکل حوزه وزارتی منع قانونی دارد و حتی اگر غیر از این باشد، مشغله های بالای هر دو بخش مانع از رسیدگی همزمان و موثر به امور آنها خواهد شد.

با این اوصاف دور از ذهن نیست اگر یکی از حکم های پیش روی وزیر و شاید هم دومین حکم برای فدراسیون جانبازان و توان یابان و سرپرست آن صادر شود.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده که به زودی از سوی کیومرث هاشمی یکی از معاونان وزارت ورزش به عنوان سرپرست این فدراسیون معرفی خواهد شد. هاشمی قصد دارد تغییراتی را در معاونان و برخی مسئولان وزارت ورزش ایجاد کند که یکی از آنها معاونت مهم و تاثیرگذاری در این وزارتخانه است.

کد مطلب 5925310
زینب حاجی حسینی

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