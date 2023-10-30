تجهیزات نظامی غیر مجاز در مهدیشهر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل موقوفه‌ای صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان از اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده و همچنین تفرجگاه‌هاه شهرستان مهدیشهر خبر داد و تاکید کرد: این اقدام در زمره مطالبات مردمی از پلیس نیز بوده است.

وی افزود: پلیس شهرستان با استفاده از منابع و مخبرین و انجام اقدامات فنی و هوشمندانه موفق به کشف تعداد ۲۲ دستگاه بی سیم برد بلند غیر مجاز به همراه تجهیزات جانبی آن تعدادی تجهیزات پلیسی از قبیل چراغ گردان و اسپری دفاع شخصی و ۱۵ قبضه قمه و سلاح سرد از گروه‌های متخلفی که در قالب گردشگر به این مناطق آمده بودند کشف و ضبط کرد.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینک ۱۷ نفر در همین رابطه دستگیر که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضای معرفی شدند، گفت: همکاری به موقع مردم و سایر نهادهای امنیتی با پلیس و گزارش موارد مشکوک نقش مؤثری در پیشگیری از آسیب‌ها و جرایم دارد.