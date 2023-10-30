عامل سرقت ۲ کیلوگرم طلا در کرمان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار"ناصر فرشید" گفت: مأموران پلیس آگاهی در پی دریافت خبری مبنی بر وقوع سرقت حجم زیادی طلا از یک طلافروشی، تحقیقات تخصصی خود را آغاز کردند و خوشبختانه با بررسی سرنخ‌های موجود خیلی زود هم به نتیجه رسیدند.

وی افزود: با بررسی‌های مأموران مشخص شد فردی که در این طلافروشی به عنوان شاگرد مشغول کار بوده با سو استفاده از حسن اعتماد صاحب مغازه به تدریج ۲ کیلو طلا را از این محل خارج کرده که در این رابطه طلاها به ارزش ۱۱۰ میلیارد ریال کشف و پیجویی های بعدی برای بازگرداندن بخش باقیمانده این حجم طلا نیز در دست انجام است.

فرمانده انتظامی استان کرمان در این خصوص یادآور شد: توصیه پلیس به این صنف مهم و البته به همه اصناف و بازاریان این است که ضمن تجهیز محل کسب و کار خود به تجهیزات پایش تصویری و همین طور سامانه مها، حتماً نسبت به افرادی که به صورت دائم و موقت در مغازه خود به کار می‌گیرند نیز شناخت و اطمینان لازم را کسب کنند.