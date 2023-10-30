۱۵ هزار نفر به مناطق عملیاتی راهیان نور  اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمد گودرزی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: از پانزدهم آبان ماه سه هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز دختر دبیرستانی در قالب ۱۳ کاروان ۳۰۰ نفری از استان مرکزی به اردوهای راهیان نور اعزام می‌شوند.

وی با بیان اینکه اردوهای راهیان نور استان امسال به صورت چهار روزه برگزار می‌شود، افزود: در روز نخست افراد اعزام شده به این اردوها از یادمان فتح المبین، روز دوم یادمان شهدای هویزه و موزه شلمچه، روز سوم یادمان طلائیه و والفجر هشت و روز چهارم از معراج شهید محمودوند بازدید می‌کنند و برگزاری رزمایش فرهنگی رزمی نیز هر شب برای افراد اعزام شده هدفگذاری شده است.

معاون هماهنگ کننده سپاه روح الله استان مرکزی گفت: اعزام دانش آموزان و دانشجویان پسر نیز به اردوهای راهیان نور مدنظر ویژه قرار دارد و به دلیل فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، این اردوها تا اواسط اسفندماه برگزار می‌شود.

گودرزی افزود: از مجموع ۱۵ هزار نفر، هفت هزار نفر دانش آموز و مابقی اقشار مختلف بسیج و دانشجو هستند که به اردوهای راهیان نور اعزام می‌شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب مهارت آموزی به کارکنان وظیفه به صورت رایگان از سال ۹۸ دستور کار نیروهای مسلح قرار گرفت که بر اساس ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح هر سرباز باید در طول خدمت خود یک دوره مهارت آموزی را فرا گیرد تا کارت پایان خدمت به آنها ارائه شود.

گودرزی گفت: سهمیه سال جاری سپاه روح الله استان مرکزی، مهارت آموزی به یک‌هزار و ۲۱۵ نفر از کارکنان وظیفه است که تاکنون یک‌هزار و ۵۰ نفر تحت آموزش‌های مهارتی قرار گرفته‌اند.

معاون هماهنگ کننده سپاه روح الله استان مرکزی گفت: کارکنان وظیفه که آموزش‌های مهارتی را دریافت کنند، از تسهیلات قرض الحسنه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی بهره‌مند می‌شوند.

گودرزی بیان کرد: این افراد می‌توانند پس از پایان خدمت، با همراه داشتن کارت پایان خدمت و مدرک مهارتی که در طول خدمت سربازی کسب کرده‌اند به پلیس +۱۰ مراجعه کرده و تسهیلات قرض الحسنه با بازپرداخت هفت ساله دریافت کنند.