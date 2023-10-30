محور اصلی حکمرانی اسلامی «مردم» هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار عنوان کرد: مانند نظام‌های دموکراتیک دنیا، در حکمرانی اسلامی نیز نقش مردم به عنوان محور اصلی مورد توجه است و در حوزه قانونگذاری و اجرای قانون اهمیت بنیادین دارد.

وی افزود: تفاوت نظام‌های دموکراتیک غربی با حکمرانی اسلامی این است که آنها هرجا بخواهند و بتوانند خلاف آن اصول و بر ضد مردم عمل می‌کنند اما قوانین موضوعه در جوامع اسلامی باید با موازین شرعی تطبیق داده شود.

وی گفت: آن نقشی که در حکمرانی اسلامی کارگزاران در رابطه با اجرای قانون دارند اگر بتوانیم آن را خوب معرفی کنیم در دنیا انقلابی در حوزه نظری و عملی ایجاد خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام عنوان کرد: از دیدگاه امام رضا (ع) یک حکمران باید در گفتار صداقت، در رفتار عدالت و به وعده‌هایی که می‌دهد عمل کند که این سه موضوع شالوده حکمرانی است که اگر در جهان به آن عمل شود، شاهد نسل کشی‌ها و قتل عام‌هایی چون کشتار مردم مظلوم غزه نخواهیم بود.

کریمی تبار گفت: اگر به این سه مولفه در کشور و در سیاست داخلی عمل شود دیگر عملکرد بد کارگزاران به پای دین نوشته نخواهد شد.

وی بیان کرد: باید تفاوت‌های حکمرانی اسلامی و حکمرانی غربی برای تشنگان معنویت و عدالت باید بیان شود.

خطیب جمعه ایلام افزود: در غرب تمام تلاش برای دنیای انسانهاست اما در حکمرانی اسلامی، هم توجه به معاش و هم توجه به معاد است یعنی حکمران هم در برابر دنیا و هم در برابر عقبای مردم مسئولیت دارد.