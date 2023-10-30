به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این همایش با حمایت شرکت خدمات ارتباطی رایتل و همکاری اندیشکده اقتصاد ایران و فناوری نرم دانشگاه امام صادق (ع) در تاریخ ۶ و ۷ آبان ماه در دانشگاه امام صادق برگزار شد. روز نخست این نشست، ابراهیم بازیان مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی، محمدصادق کریمی مهرآبادی عضو هیئت مدیره رایتل و رئیس مرکز توسعه کسب و کار و فناوریهای نوین و جمعی از فعالان این حوزه حضور داشتند.
در این همایش، نظامهای ملی تصمیمیار راهبردی داده محور، نظام تصمیمسازی ملی اقتصادی مبتنی بر دادهها و شواهد، حکمرانی اقتصادی مبتنی بر نظامهای تصمیمیار دادهها و شواهد محور، کاربست مدلسازی، شبیهسازی، مصورسازی و تحلیل دادهها در نظام ملی تصمیمساز اقتصادی، فناوری نرم سیاستگذاری و خطمشی چینی اقتصادی مبتنی بر نظامهای تصمیمیار، الگوها و مدلهای اقتصادی خرد و کلان شبیهسازی و تحلیل رفتار اقتصادی، محورهای اصلی بحث و گفتگو بودند.
محمدصادق کریمی در همایش الگوی مطلوب تصمیمسازی در امور اقتصادی کشور با بیان اینکه برای توسعه اقتصادی، لازم است توجه ویژهای به زیرساختهای ارتباطی کشور بهویژه شبکههای تلفن همراه شود، افزود نقش توسعه اینترنت پهن پاند و افزایش سرعت اینترنت در افزایش GDP کشور انکارناپذیر است.
عضو هیئت مدیره رایتل با ذکر اینکه امروزه در تمام دنیا، شرکتها بهصورت همزمان تولیدکننده و مصرفکننده داده هستند، گفت: نقش داده در تصمیمگیریهای روزانه افراد و بنگاههای اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.
وی با اشاره به اهمیت نقش صنعت تلکام و شرکتهای اپراتور تلفن همراه در ارائه زیرساختهای موردنیاز توسعه کشور اعلام کرد: برخلاف بسیاری از صنایع به دلیل ارتباط مداوم و لحظهای با مشترکین شبکه، ارائه خدمات پایدار و بدون وقفه با کیفیت بالا بسیار ضروری است.
کریمی ضمن اعلام ۸ چالش اصلی پیش روی کشور، راهکارهای مناسب آنها را بر اساس نظام حاکمیت داده برشمرد و بیان کرد: مدیران کشور با دسترسی به دادههای صحیح میتوانند با سرعت کمتر و خطای بسیار پایین، تمهیدات راهبردی و مناسبی را برای حل موضوعات اخذ کنند.
وی در پایان از اقداماتی که در خصوص برخی از مسائل روز کشور در شرکت رایتل انجام شده است از جمله مشارکت در هوشمندسازی کنتورهای برق، حمل و نقل هوشمند و پرداخت وامهای خود بر اساس اعتبارسنجی مشترکین توضیحاتی ارائه داد.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما