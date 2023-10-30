دشت سلماس فوق بحرانی شد/کسری ۵ ‌میلیون مترمکعبی آب مخازن زیر زمین

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله کاظمی ظهر دوشنبه در جلسه مدیریت بحران سلماس با بیان اینکه سلماس رتبه یک فرونشست در کشور را دارد و در شرایط فوق بحرانی است، افزود: پیشگیری از مخاطراتی همانند فرونشست و ارتقا سطح آمادگی خصوصاً در موضوع پاسخ به بحران احتمالی حادثه زلزله در دستور کار مسئولان سلماس باشد.

وی با بیان اینکه موضوعات خشکسالی و افت بیش از حد سطح آب‌های زیرزمینی و فرونشست زمین از مهم‌ترین موارد مخاطرات در شهرستان است گفت: فرونشست حدود ۱۳ سانتی متر یک موضوع پر مخاطره است که حدود ۱۴۰ هکتار از دشت سلماس به سمت آذربایجان شرقی را به مخاطره انداخته است.

کاظمی گفت: بر اساس اعلام اداره امور آب سلماس برداشت بی رویه و گاهاً غیرمجاز آب از ۸۳۰ چاه عمیق و نیمه عمیق در این دشت نیز یکی از عوامل فرونشست زمین در دشت سلماس است که کسری ۵ میلیون مترمکعبی آب را در مخازن زیرزمینی به طبیعت سلماس تحمیل کرده است.

وی با اشاره به راهکارهای جلوگیری از فرونشست زمین عنوان کرد: توسعه طرح‌های آبیاری نوین، پرکردن چاه‌های کشاورزی غیرمجاز و مدیریت بهینه مصرف آب می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از فرونشست زمین در دشت‌های سلماس ایفا کند.

رئیس ستاد مدیریت بحران سلماس گفت: فرونشست زمین و رسیدگی و حضور مسئولان و نهادهای مربوط در مواقع بروز حادثه در صحنه مورد سنجش قرار بگیرد.

کاظمی با بیان اینکه فرونشست زمین پیامدهایی همچون زوال آبخوان‌ها، کاهش عمر مفید منابع آبی، از بین رفتن عرصه طبیعی و زمین‌های کشاورزی، کاهش عمر مفید ساختمان‌های مسکونی و به خطر انداختن تأسیسات استراتژیک و زیربنایی و ایجاد فروچاله‌ها را به همراه خواهد داشت عنوان داشت: تاکید مدیریت بحران در این زمینه اقدامات پیشگیرانه است.

وی اظهار کرد: باید تدابیر لازم برای رخداد هر حادثه احتمالی و میزان آمادگی دستگاه‌ها اجرایی مبنی بر تأمین امکانات و آموزش نیروها اندیشیده شود تا در مواجهه با بحران‌ها عملکرد مناسب و سریعی داشته باشیم چرا که مهم‌ترین اقدام، خدمت به مردم است.

کاظمی توجه به آمادگی و پیشگیری از وقوع بحران‌ها را از مهمترین وظایف دستگاه‌های اجرایی دانست و اظهار داشت: در قانون مدیریت بحران به این نکات تاکید شده است.

استاندارد جهانی فرونشست زمین ۴ سانتیمتر است، اما این میانگین در کشور و آذربایجان غربی به بیش از ۸ الی ۱۰ سانتیمتر می‌رسد که نشان دهنده وضعیت بحرانی است.