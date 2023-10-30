حریق باعث جان باختن کارگر مهدیشهری شد

مجتبی اقوامی پناه در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع حادثه حریق در یک کارخانه تولید دستکش در شهرستان مهدیشهر خبر داد و بیان کرد: بلافاصله بعد از اعلام حادثه عوامل امدادی در صحنه حاضر شدند و عملیات امداد و نجات و اطفای حریق آغاز شد.

وی با بیان اینکه حجم آتش سوزی به واسطه حریق مخازن اتانول بسیار گسترده بود، افزود: مأموران امدادی در نهایت توانستند حریق را اطفا کنند اما یک کارگر در این حادثه جان خود را از دست داد.

فرماندار مهدیشهر با بیان اینکه هویت این کارگر مهدی ذوالفقاری ۳۰ ساله اعلام شده است، تاکید کرد: علت دقیق حریق مخازن در دست بررسی است.