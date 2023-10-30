به گزارش خبرنگار مهر، اصغر باقرزاده صبح دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: عقب‌ماندگی‌هایی در مجموعه آموزش و پرورش وجود داشته که اگر وجود نداشت وضعیت بهتر بود.

وی یکی از این عقب ماندگی‌ها را مربوط به حوزه نیروی انسانی برشمرد و تصریح کرد: در مجموعه آموزش و پرورش هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت نیروی انسانی غفلت شده است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: همچنین به نیروهایی در این مجموعه وجود داشته توجه نشده تا انگیزه و دانش آنها افزایش یابد.

باقرزاده با اشاره به اینکه به دانش آموزان نقشی سپرده نشده و از این موضوع غفلت کرده‌ایم، بیان داشت: این دو عامل سبب شده تا به نظر برسد ارتباط گیری خوبی با دانش آموزان نداشته‌ایم و در این زمینه عملکرد ضعیفی داشته باشیم.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: در گذشته برنامه‌هایی که به مدارس در حوزه پرورشی و تربیتی ابلاغ می‌شد بسیار متعدد بوده و این امر موجب سردرگمی مدیران برای اجرای احسنت برنامه‌ها شده ولی امسال ۵ فعالیت تربیتی و پرورشی برای اجرا در مدارس پیش بینی و از مدیران خواسته شده است.

باقرزاده بیان داشت: این برنامه‌ها پایه‌ای انتخاب شده که نخستین آن در محور ایمان با تقویت نماز جماعت در مدارس است.

وی ادامه داد: در این زمینه از مدیران خواسته شده تا در اقامه نماز جماعت در مدارس کوشا باشند هر چند در برخی از مدارس امکان اقامه نماز جماعات با توجه به نبود نماز خانه وجود ندارد بنابراین خواسته شده تا به تقویت فعالیت‌های جانبی نماز از جمله صحیح خوانی، آشنایی با احکام نماز، مباحث تقلید و غیره تلاش کنند.

وی افزود: یکی از تدابیر اندیشه شده در این حوزه طرح یاور نماز یا نماز یار از سوی اولیاء بوده که اگر چه در کل کشور عدد این افراد کم می‌باشد ولی امیدوار کننده بوده به طوری که بیش از ۲۰ هزار نفر از والدین برای این طرح ثبت نام کرده‌اند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش به محور امید به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های خواسته شده در حوزه تربیتی و پرورشی از مدیران مدارس اشاره داشت و یادآور شد: در این زمینه از مدیران خواسته شده تا دانش آموزان را در سال تحصیلی دو روز اردو ببرند تا فعالیت‌های تربیتی و پرورشی برای دانش آموزان مؤثر تر شود.

باقرزاده محور نشاط برای همکاری و فعالیت دانش آموزان حداقل در یک رویداد قرآنی، علمی، ورزشی، فرهنگی و غیره را از دیگر برنامه‌های تربیتی و پرورشی ابلاغ شده به مدارس دانست.

وی به موضوع خردورزی به عنوان یگی از برنامه‌های ابلاغی پرورشی و تربیتی به مدیران مدارس اشاره داشت و گفت: در این راستا مدیران باید سعی کنند حداقل یکبار در طول سال تحصیلی جلسه پرسش و پاسخ جدی برای دانش آموزان برنامه ریزی کنند تا دانش آموزان بتوانند در فضای مناسب سوالاتشان را مطرح سازند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: آخرین موضوع از مجموعه موضوعاتی که از مدیران مدارس در حوزه تربیتی و پرورشی خواسته شده موضوع هویت بوده که باید دانش آموزان عضو یک تشکل دانش آموزی شوند و نقش‌های مدرسه‌ای و غیر مدرسه‌ای به آنها سپرده شود.

باقرزاده در رابطه با کمبود نیرو در آموزش و پرورش افزود: سالانه حدود ۷۰ هزار نفر از معلمان در کشور بازنشست می‌شوند و در ۱۰ سال گذشته سالانه ۲۰ هزار نفر از سوی دانشگاه تربیت معلم برای فعالیت در مجموعه آموزش و پروش فارغ‌التحصیل شده و به مجموعه آموزش و پرورش به کارگیری می‌شوند.

وی ادامه داد: به همین دلیل در آغاز سال تحصیلی با کمبود نیرو مواجه می‌شویم و نیازمند برگزاری آزمون استخدامی می‌شویم.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش یادآور شد: یکی از اقداماتی که در راستای جبران این کمبود صورت گرفته پیگیری برای بالابردن ظرفیت دانشگاه فرهنگیان بوده است.

باقرزاده اضافه کرد: هر چند امسال این افزایش به ۳۰ هزار نفر رسیده اما هنوز امکان افزایش در صورت تامین امکانات وجود دارد که اگر تا ۵۰ هزار نفر برسد ظرف مدت ۵ سال آینده کمبود نیرو در مجموعه آموزش و پرورش از بین می‌رود.