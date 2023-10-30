به گزارش خبرنگار مهر، علی اسماعیلی ظهر دوشنبه در مراسم بزرگداشت مقام شهدای دانش‌آموز دفاع‌مقدس که به میزبانی مدرسه امیرکبیر برگزار شد، با بیان اینکه بصیرت لازمه درک درست از مسائل و تحلیل اتفاقات روز است، گفت: با توجه به شرایط امروز، دانش‌آموزان به عنوان آینده‌سازان این سرزمین باید بصیرت‌افزایی را در اولویت قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی در تلاش هستند تا با وارونه جلوه دادن مسائل، جبهه باطل را جایگزین جبهه حق کنند، اظهار کرد: اگر نسل امروز در مسیر بصیرت‌افزایی گام بردارند، بی‌تردید دشمن در دست‌یابی به اهداف شوم خود ناکام خواهد ماند.

اسماعیلی با یادآوری اینکه در نظام مقدس جمهوری اسلامی مسیر شهادت همواره باز بوده و محدود به زمان خاص نیست، ادامه داد: نمونه بارز این امر را می‌توان در اغتشاشات سال گذشته مشاهده کرد که منجر به شهادت دو بسیجی والامقام به نام‌های آرمان علی‌وردی و عجمیان شد و بی‌شک این مسیر با درک و تحلیل درست وقایع پربارتر خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به اینکه اندیشه‌های بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی باعث شد تا انقلاب اسلامی ایران ندای حق‌خواهی را در جهان طنین‌انداز کند، خاطرنشان کرد: در همین راستا و برای اینکه فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ترویج یابد، این اداره‌کل در طول سال تحصیلی اقدام به برگزاری یادواره‌ها و رویدادهای مختلفی کرده است.

وی با تاکید بر اینکه دانش‌آموزان در کنار تحصیل باید بتوانند در مسیر درست زندگی قرار بگیرند که لازمه این کار برخورداری از بصیرت است، اضافه کرد: نسل امروز و آینده‌ساز ایران اسلامی برای اینکه درک درستی از وقایعی که انقلاب اسلامی تا به امروز پشت سر گذاشته، داشته باشند، باید با خانواده شهدا ارتباط داشته و با مسیری که شهدا پیموده‌اند، بیشتر آشنا شوند.

اسماعیلی با ابراز خرسندی از اینکه دانش‌آموزان زنجانی جزو قشری هستند که در شناخت شهدا پیشگام بوده و همواره پشتیبان ولایت‌فقیه بوده‌اند، یادآور شد: نمونه بارز این شناخت باید در اتفاقات اخیر منطقه نمود داشته باشد، جایی که حماس و فلسطین تلاش می‌کنند از موجودیت خود دفاع کنند اما برخی در فکر برچسب زدن به این نوع دفاع از سرزمین هستند، در حالی که حملات رژیم کودک‌کش اسرائیل را برحق می‌دانند.

وی با تاکید بر اینکه داشتن بصیرت در تحلیل چنین مسائلی بسیار حائز اهمیت است، گفت: امروز رژیم منحوس اسرائیل قصد دارد با جنگ رسانه‌ای، همه اتفاقات و رخدادهای اخیر را به نفع خود رقم زده و چهره ناپاکش را تطهیر کند، در حالی که جوانان بابصیر ایران اسلامی گول هجمه رسانه‌ای دشمن را نخواهند خورد.