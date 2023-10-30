۶۸۷ خانواده در سیستان و بلوچستان زمین رایگان دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان، عطاء اله اکبری، افزود: بر اساس بند ح تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، یک قطعه زمین یا واحد مسکونی رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانوارهای مشمول اختصاص دهد.

وی با بیان اینکه زمین برای ساخت نه هزار و ۴۸ واحد در شهرهای مشمول سیستان و بلوچستان تأمین شده است، گفت: مطابق با آئین نامه ماده چهار قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به خانواده‌هایی که فرزند سوم به بعدشان، پس از ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۰ (تاریخ تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) متولد شده باشند، در صورت واجد شرایط بودن زمین یا واحد مسکونی تعلق می‌گیرد.

دبیر شورای مسکن سیستان و بلوچستان افزود: خانواده‌هایی که شرایط لازم را دارند نیاز به مراجعه به اداره کل راه و شهرسازی نداشته و می‌توانند به سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن به آدرس https://saman.mrud.ir مراجعه کرده و ثبت‌نام کنند.

وی اذعان کرد: در مجموع چهار هزار و ۸۲۲ متقاضی برای این طرح در سیستان و بلوچستان اقدام به ثبت نام کردند که با پالایش و بررسی‌های به‌عمل آمده از میان ۸۵۹ متقاضی واجد شرایط تأیید نهایی شده به ۶۸۷ نفر زمین واگذار شده و بقیه نیز در حال انجام است.

اکبری با بیان اینکه در سیستان و بلوچستان شهرهای زابل، هامون، نیمروز، میرجاوه، قصرقند و فنوج مشمول جوانی جمعیت می‌شوند، خاطر نشان کرد: متقاضیان قانون جوانی جمعیت علاوه بر دریافت زمین ۲۰۰ متری رایگان، برای ساخت آن نیز می‌توانند از تسهیلات پرداختی نهضت ملی مسکن استفاده کنند.