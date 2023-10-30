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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۰۳

دبیر شورای مسکن سیستان و بلوچستان خبر داد؛

۶۸۷ خانواده در سیستان و بلوچستان زمین رایگان دریافت کردند

۶۸۷ خانواده در سیستان و بلوچستان زمین رایگان دریافت کردند

زاهدان- دبیر شورای مسکن سیستان و بلوچستان گفت: تاکنون زمین رایگان سراسر استان به ۶۸۷ خانواده مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت واگذار شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان، عطاء اله اکبری، افزود: بر اساس بند ح تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، یک قطعه زمین یا واحد مسکونی رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانوارهای مشمول اختصاص دهد.

وی با بیان اینکه زمین برای ساخت نه هزار و ۴۸ واحد در شهرهای مشمول سیستان و بلوچستان تأمین شده است، گفت: مطابق با آئین نامه ماده چهار قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به خانواده‌هایی که فرزند سوم به بعدشان، پس از ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۰ (تاریخ تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) متولد شده باشند، در صورت واجد شرایط بودن زمین یا واحد مسکونی تعلق می‌گیرد.

دبیر شورای مسکن سیستان و بلوچستان افزود: خانواده‌هایی که شرایط لازم را دارند نیاز به مراجعه به اداره کل راه و شهرسازی نداشته و می‌توانند به سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن به آدرس https://saman.mrud.ir مراجعه کرده و ثبت‌نام کنند.

وی اذعان کرد: در مجموع چهار هزار و ۸۲۲ متقاضی برای این طرح در سیستان و بلوچستان اقدام به ثبت نام کردند که با پالایش و بررسی‌های به‌عمل آمده از میان ۸۵۹ متقاضی واجد شرایط تأیید نهایی شده به ۶۸۷ نفر زمین واگذار شده و بقیه نیز در حال انجام است.

اکبری با بیان اینکه در سیستان و بلوچستان شهرهای زابل، هامون، نیمروز، میرجاوه، قصرقند و فنوج مشمول جوانی جمعیت می‌شوند، خاطر نشان کرد: متقاضیان قانون جوانی جمعیت علاوه بر دریافت زمین ۲۰۰ متری رایگان، برای ساخت آن نیز می‌توانند از تسهیلات پرداختی نهضت ملی مسکن استفاده کنند.

کد مطلب 5925753

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    نظرات

    • محمدامین US ۰۷:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
      4 1
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      چرا شهرهای دیگه شامل این طرح نیستند میگید سیستان بلوچستان یعنی کل شهر پس چرا
    • 3701912671 US ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
      3 1
      پاسخ
      سلام علیکم بنده فرزند شهید هستم تا به امروز نیم متر زمین هم به خانواده ما واگذار نشده؟
    • علی IR ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
      5 0
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      سیستان و بلوچستان اصلا تو طرح نیس الکی چرا ملتو غول میزنید
    • احسان خمر IR ۰۰:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      1 0
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      ضمن مسجرم هیچ ماشین زمین خونه ندارم کاریگرهستم مابایدچیکارکنیم
    • احمد IR ۰۲:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      2 0
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      آقای اکبری بچه های هستن که به سن تکلیف نرسیدن ونه پدر دارن نه مادر لطف کنید به چنین کودکانی خانه بدین نه به کسانیکه پولدارن ولی چون پارتی دارن بهشون زمین یاخونه رایگان دادین
    • ناشناس IR ۰۸:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      2 0
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      دوستان نرخ باروری استان بالای ۲ و نیم هستش. فقط مشمول نمیشه. فقط اون شهرها که گفته زابل و ... نرخ باروری کمتر از ۲ و نیم هستش و شامل حالشون میشه
    • امام بخش IR ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
      0 0
      پاسخ
      من ۵ فرزند زیر ۱۸ سال دارم یکیشو ۸ ماهشه ماستجریم بقران ..ن زمین ن خانه ...فرزندان استان ما رو میزند خدمت سربازی ..فرزندان ما در بدترین شرایط زندگی میکنن طرح مادران وام ‌.زمین .مسکن شامل ما نمیشه وقت دفاع از کشور شد برید همان شهرستانی هایی که بهشان همه چی می‌دیدین ببرید جنک و جبهه ..ما هم ایران رو د
    • ۰۵:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۲
      0 0
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      سلام پوزش میخام یک سوال داشتم اگر شناسنامه پدر و مادر از زابل باشد فرزند بدنیا اومده به خاطر شرایط کاری پدر چابهار باشد ایا زمین بازم زابل تعلق میگیرد به فرزند بدنیا اومده چون مستاجر هستیم اینجا لطفا در این زمینه بسیار حرف بزنید با سپاس از شما

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