محکومیت ۳۶ متخلف به حبس توسط تعزیرات حکومتی در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد بهرامی صبح دوشنبه در مراسم سالروز تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا به امروز ۳۶ نفر از مخلان اقتصادی با حکم قضات تعزیرات حکومتی راهی زندان شده‌اند.

وی با بیان اینکه تعداد زندانیان معرفی شده از سوی تعزیرات حکومتی ۱۵۴ درصد به نسبت مدت زمان مشابه رشد داشته است، افزود: در حال حاضر تعداد ۱۰ نفر از این افراد دوران محکومیت خود را در زندان‌های قزوین به سر می‌برند.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی قزوین در پایان یادآور شد: با توجه به قرارگرفتن قزوین در مسیر ارتباطی راه‌های کشور ۲۶ نفر از این مجرمین مربوط به استان‌های دیگر بوده‌اند که با نیابت به مراکز محل زندگی خود منتقل شده‌اند.