به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نصیبی ظهر دوشنبه در مجمع سالیانه هیأت ورزش ناشنوایان و کم شنوایان استان البرز با قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته در هیأت البرز اظهار کرد: هیأت ورزش ناشنوایان البرز جزو هیئت‌های خوب ما و در جایگاه هشتم رده بندی استان‌ها حضور دارد.

وی مطرح کرد: وجود سالن اختصاصی برای ورزش ناشنوایان در البرز یک ظرفیت بسیار بزرگ و کم نظیر در سطح کشور است.

دبیر فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان و کم شنوایان متذکر شد: انتظار داریم قهرمانان ناشنوا نیز همانند قهرمانان شنوا مورد توجه قرار گرفته و تجلیل شوند.