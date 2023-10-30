به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نصیبی ظهر دوشنبه در مجمع سالیانه هیأت ورزش ناشنوایان و کم شنوایان استان البرز با قدردانی از تلاشهای صورت گرفته در هیأت البرز اظهار کرد: هیأت ورزش ناشنوایان البرز جزو هیئتهای خوب ما و در جایگاه هشتم رده بندی استانها حضور دارد.
وی مطرح کرد: وجود سالن اختصاصی برای ورزش ناشنوایان در البرز یک ظرفیت بسیار بزرگ و کم نظیر در سطح کشور است.
دبیر فدراسیون ورزشهای ناشنوایان و کم شنوایان متذکر شد: انتظار داریم قهرمانان ناشنوا نیز همانند قهرمانان شنوا مورد توجه قرار گرفته و تجلیل شوند.
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