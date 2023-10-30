اقدامات خوبی در بخش بهداشت و درمان خارگ انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی زاده عصر دوشنبه در نشست با هیأت مدیره بهداشت و درمان صنعت نفت کشور اظهار داشت: مسیر حرکت بهداشت و درمان صنعت نفت در جزیره راهبردی خارگ با سرعت بسیار خوب و رو به پیشرفت است و به خوبی توانسته است بر اساس نقشه راه و مصوبات سازمانی مؤثر در حوزه پیرامونی پیش برود.

وی افزود: بخش بهداشت و درمان حوزه‌ای فراگیر و گسترده بوده و به تبع حساسیت و اهمیت آن، چالش‌های پیش رویش نیز پیچیده و عدیده است. امیدوارم با این سیر صعودی جز مناطق برخوردار از نظر شاخص‌های بهداشتی و درمانی باشیم، همدلی، هم افزایی و همگرایی همگی مسئولان را برای پیشبرد این حوزه بسیار حائز اهمیت است.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: علیرغم مشکلات اعتباری، اقدامات زیرساختی حوزه درمانی و عمرانی بهداشت و درمان صنعت نفت خارگ در یک سال گذشته و روند در این حوزه صعودی است.

وی ادامه داد: تکمیل، تجهیز و افتتاح سی تی اسکن خارگ، توسعه و تجهیز داروخانه، ارتقا زیر ساخت‌های بستری و درمانی نشان از اهتمام جدی مسئولین بهداشت و درمان نفت برای حل مشکلات اهالی صبور این جزیره مقاوم است.