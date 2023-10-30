به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر میعادفر، ضمن تبریک هفته پدافند غیرعامل، در خصوص نقش سازمان اورژانس و وزارت بهداشت در حوزه پدافند غیرعامل، افزود: در اینجا جا دارد جملهای از مقام معظم رهبری را نقل کنم که میفرمایند: «پدافند غیرعامل مانند مصونیتی برای بدن است». همانطور که ما برای بدنمان واکسن را میزنیم تا سالم بمانیم، پدافند غیرعامل نیز فرآیندی برای جلوگیری از ورود ویروسها است.
رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: ما کشوری گرفتار هستیم که از حدود ۵۰ حادثه شناخته شده، ۳۰ مورد آن در کشور ما اتفاق میافتد و ۱۰ مورد از آنها تکرار شونده هستند. از این حوادث میتوان به سیل، زلزله، طوفان، تغییرات اقلیمی و مسائل اینچنینی اشاره کرد. ما همچنین اتفاقات انسانساز میز داریم که شامل تهدیدات میشوند.
وی افزود: در حوزه پدافند اصطلاحی به نام CBRNE داریم که حوادث بیولوژیکی، شیمیایی، هستهای، رادیولوژیک، سایبری و موارد مشابه میشود. همه حوزهها به خصوص وزارت بهداشت با این مسائل درگیر هستند و ما دیدیم که کرونا یک خطر بیولوژیک بود که دنیا را در چالش قرار داد. به همین دلیل باید بتوانیم در حوادث تداوم خدمات داشته باشیم.
میعادفر درباره بحرانهای شناختی و مبارزه شیوههای نوین فرآیندسازی مغز انسان، اظهار داشت: وزارت بهداشت نقشی دانشگاهی دارد؛ ما ۶۷ دانشگاه و ۷۰۰ مرکز تحقیقاتی داریم. اساتید، دانشمندان و دانشجویان همواره در حوزههای مختلف تحقیقات و پژوهش انجام میدهند. اکنون ما در جنگی ترکیبی هستیم و دشمن با تمام توان خود وارد شده و به همین دلیل ما باید پدافندها را به گونهای آماده کنیم که بتوانیم در مقابل دشمن ایستادگی داشته باشیم.
وی افزود: ما برنامههای آموزشی تخصصی درباره مباحث مختلف مانند بحثهای شیمیایی و زیستی را آموزش میدهیم تا معلمانی تربیت کنیم و آنها بتوانند در کشور ترویج علم صورت دهند. درباره بحث آیندهپژوهی، ما بر اساس آسیبهای نقاط مختلف کشور سعی میکنیم آسیبها را شناسایی کنیم و به موقع آنها را از بین ببریم. ما اکنون جوانی جمعیت را یک چالش میبینیم که در ارتباط با آن نقش خود را ایفا میکنیم.
میعادفر درباره فعالیتهای سازمان اورژانس و کمیته پدافند در حوزههای مختلف و رسالت مردم در قبال این سازمانها گفت: ما در تمامی حوزهها فعالیت داریم به از آنجایی که دبیرخانه هستیم در مباحث مختلف حضور داریم. نقش ما در عملکرد مردم بسیار مهم است چرا که ما باید مردم را توانمند و آگاه کنیم؛ دانش باید تبدیل به تغییر رفتار شود. مردم باید اطلاعات را راستیآزمایی کنند و درگیر فضای مجازی و جنگ شناختی نشوند. با رصد کردن اطلاعات از منابع مختلف افراد میتوانند دید درستتری به مسائل داشته باشند.
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