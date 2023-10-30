بیش از ۵۰ هواپیمای نظامی آمریکا به غرب آسیا اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «آی بی آی ریپورت»، آمریکا بیش از ۵۰ هواپیمای ترابری نظامی حامل نیرو را طی ۲۴ ساعت اخیر به غرب آسیا آورده است.

بر اساس اعلام این رسانه، علاوه بر ۵۰ هواپیمای نظامی مذکور، شمار قابل توجهی هواپیماهای ترابری «سی -۱۷ گلوب مستر» (C-۱۷A Globemaster) از آمریکا وارد غرب آسیا شده اند.

این اقدام به دلیل چندین درخواست برای برقراری آتش بس در جریان آتش افروزی اخیر اشغالگران صهیونیست علیه مردم مظلوم غزه، ترس از وقوع جنگ جهانی سوم را تشدید کرده است.

این در حالیست که ۱۹ مهر ماه سال جاری، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که اولین هواپیمای آمریکایی حامل تسلیحات نظامی برای وارد فلسطین اشغالی شده است.

۱۷ مهر ماه هم یک مقام آگاه آمریکایی اعلام کرده بود که واشنگتن بین ۲۰ تا ۲۵ هواپیمای جنگنده به غرب آسیا می‌فرستد.

منابع آمریکایی ادعا کرده بودند که هدف از استقرار جنگنده‌های آمریکایی در منطقه، جلوگیری از هرگونه ورود ایران به جنگ یا گسترش جنگ به خارج از اراضی اشغالی است.

منابع دیگری نیز مانند آسوشیتدپرس گزارش دادند که ایالات متحده برای حمایت از رژیم اسرائیل یک گروه تهاجمی ناوهای جنگی را به شرق مدیترانه خواهد فرستاد.

پنتاگون هم به گروه تهاجمی ناو هواپیمابر فورد دستور داده بود تا به سمت شرق مدیترانه حرکت کند و آماده کمک به رژیم اسرائیل باشد.