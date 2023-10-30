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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۵۴

ساکت دابو را فراخواند/ تعیین سرنوشت هافبک خارجی در کمیته انضباطی

ساکت دابو را فراخواند/ تعیین سرنوشت هافبک خارجی در کمیته انضباطی

اصفهان - «برایان دابو» بازیکن تیم فوتبال سپاهان به دلیل رفتار نامناسب در بازی با نساجی به کمیته انضباطی باشگاه سپاهان فراخوانده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از حواشی دیدار روز گذشته تیم سپاهان و نساجی و جنجال ایجاد شده در جریان تعویض بریان دابو، هافبک خارجی زردپوشان، باشگاه سپاهان امروز خبر از فراخواندن دابو به کمیته انضباطی این باشگاه داد.

به گفته رسانه این باشگاه، با توجه به گزارشی که مدیر تیم صبح امروز در مورد رفتار نامناسب برایان دابو بازیکن تیم فوتبال سپاهان ارائه کرد، با دستور مدیرعامل باشگاه این بازیکن به کمیته انضباطی باشگاه فراخوانده شده است.

جلسه کمیته انضباطی باشگاه سپاهان در اسرع وقت تشکیل و در خصوص این بازیکن تصمیم گیری خواهد شد.

کد مطلب 5925954

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