ساکت دابو را فراخواند/ تعیین سرنوشت هافبک خارجی در کمیته انضباطی

به گزارش خبرنگار مهر، پس از حواشی دیدار روز گذشته تیم سپاهان و نساجی و جنجال ایجاد شده در جریان تعویض بریان دابو، هافبک خارجی زردپوشان، باشگاه سپاهان امروز خبر از فراخواندن دابو به کمیته انضباطی این باشگاه داد.

به گفته رسانه این باشگاه، با توجه به گزارشی که مدیر تیم صبح امروز در مورد رفتار نامناسب برایان دابو بازیکن تیم فوتبال سپاهان ارائه کرد، با دستور مدیرعامل باشگاه این بازیکن به کمیته انضباطی باشگاه فراخوانده شده است.

جلسه کمیته انضباطی باشگاه سپاهان در اسرع وقت تشکیل و در خصوص این بازیکن تصمیم گیری خواهد شد.