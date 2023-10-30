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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۱۸

سرهنگ طرهانی خبر داد؛

کشف ۱۹۰ قطعه اشیاء عتیقه دوران عصر آهن در ری

کشف ۱۹۰ قطعه اشیاء عتیقه دوران عصر آهن در ری

فرمانده انتظامی شهرستان ری، از کشف ۱۹۰ قطعه عتیقه مربوط به عصر آهن از دو چمدان پیش از ارسال به یکی از کشورهای همسایه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد قاسم طرهانی، با اشاره به کشف محموله اقلام تاریخی در شهرری اظهار داشت: مأموران نیروی انتظامی در محدوده دولت آباد شهرری در حین رصد و بازرسی محموله‌های ارسالی به یک محموله در یک واحد صنفی باربری کشوری مشکوک شده و پس از بررسی دو چمدان حاوی اشیا عتیقه را کشف و ضبط کردند.

وی افزود: در جریان این رصد و بازرسی یک نفر دستگیر و در بازجویی اولیه به قصد انتقال این اجناس قیمتی و تاریخی به یکی از کشورهای همسایه اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان ری با اشاره به انجام بررسی‌های کارشناسی توسط باستان شناسان و اداره میراث ری گفت: از دو چمدان مکشوفه ۱۹۰ قطعه شیء قیمتی و تاریخی مربوط به عصر آهن کشف شد که اصالت آن تأیید شده است.

سرهنگ طرهانی در پایان خاطرنشان کرد: در این زمینه پس از تشکیل پرونده، یک نفر دستگیر و بازجویی و تحقیقات برای شناسایی سایر همدستان و کشف و ضبط اقلام دیگر ادامه دارد.

کد مطلب 5925966

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    نظرات

    • کیوان تقی زاده IR ۰۳:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
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      خوب و بیست

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