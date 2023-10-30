پیام شهدای هشت سال دفاع مقدس به نسل جوان منتقل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر اکبرزاده عصر دوشنبه در یادواره ۳۶ هزار شهید دانش آموز و شهدای دانش آموز شهرستان خوی، با گرامیداشت یاد و خاطره ۳۶ هزار شهید والامقام دانش آموز و شهید فهمیده اظهار کرد: شهدا با درک درست از پیام عاشورا و نهضت کربلا در پاسداری از عزت و اقتدار میهن اسلامی از جان عزیز خود گذشتند.

وی با اشاره به اینکه باید در راستای انتقال پیام شهدای دوران دفاع مقدس به نسل‌های آینده بیش از پیش تلاش شود، افزود: جوانان ما امروز باید بدانند چه رشادت‌ها و ایثارگری‌هایی در حفظ وطن و خاک ایران از سوی رزمندگان و ایثارگران صورت گرفته است.

حجت الاسلام اکبرزاده اظهار داشت: دانش‌آموزان در دوران دفاع مقدس با شوری وصف ناشدنی در صف‌های جنگ حاضر شدند و توانستند رشادت‌های فراوانی از خود نشان دهند.

به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی یادواره لاله‌های روشن گرامیداشت یاد و خاطره ۱۴۴ شهید دانش آموز والامقام شهرستان خوی برگزار شد.

در این یادواره که با حضور گسترده قشرهای مختلف مردم و دانش آموزان در سالن مؤسسه خیریه بوتراب برگزار شد، با اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی یاد و خاطره شهدای دانش آموز و دانش آموزان‌شهید فلسطین گرامی داشته شد.

همچنین در این یادواره از تمثال دانش آموز شهید حمیدرضا محمدی شهید شاخص شهدای دانش آموز کشور که در عملیات والفجر ۳ به شهادت رسیده است رونمایی شد.