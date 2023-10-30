به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید حسن عاملی شامگاه دوشنبه در دیدار با دانش‌آموزان بسیجی در اردبیل اظهار کرد: ظرفیت‌های علمی بی‌نظیری در کشور ما در این ۴۵ سال رقم خورده و قطعاً این حرکت‌های تحولی می‌تواند زمینه‌ساز خوداتکایی و استقلال کشور در ابعاد مختلف را فراهم کند.

وی تصریح کرد: نگاه جهادی و بسیجی در بسیاری از عرصه‌ها راهگشا و مؤثر بوده و در عرصه علمی نیز زمینه پیشرفت‌های روزافزون را برای ایران اسلامی فراهم کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با گرامیداشت هفته بسیج دانش‌آموزی، دانش‌آموزان را به آراستگی علمی، تربیتی و اخلاقی فرا خواند و گفت: آموزش و پرورش باید به تربیت چهره‌های درخشان علمی همراه با اخلاق‌مداری و تربیت اسلامی افتخار کرده و زمینه پیشرفت‌های روزافزون را در جهاد علمی نسل آینده فراهم کند.

آیت‌الله عاملی به فجایع اخیر در غزه و کشتار بی‌رحمانه کودکان، نوجوانان، زنان و سالخوردگان این سرزمین ارزشی اشاره کرد و افزود: دشمن قطعاً از این وحشیگری خود نتیجه و ثمره‌ای نخواهد گرفت و جبهه مقاومت پیروز میدان خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: مردم ما در یوم‌الله ۱۳ آبان بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی که اصل و پایه آن حمایت از مظلومان بوده اظهار همراهی کرده و بیزاری خود را از رژیم غاصب صهیونیستی اعلام خواهند کرد.

آیت‌الله عاملی اضافه کرد: این کشتارها با چراغ سبز آمریکا در حال شکل‌گیری است و سکوت جوامع جهانی و بین‌المللی نیز نشانی از همراهی آنها با این جنایت‌های بی‌رحمانه است که قطعاً خون انسان‌های بیگناه زمینه نابودی سران ظالم و استکباری را فراهم می‌آورد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل بیان کرد: همه جوامع اسلامی باید حمایت خود را از مردم رنج کشیده فلسطین اعلام کرده و از حق و حقانیت آنها به شایستگی دفاع کنند.