معاونان و مدیران حوزه هنری اردبیل معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه با حکم رئیس حوزه هنری استان اردبیل «سعید دست‌افشان» معاون فرهنگی، هنری حوزه هنری استان اردبیل معرفی شد.

«دست‌افشان» کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی و نویسنده فعال ادبیات پایداری است که بیش از این ریاست اداره طرح و برنامه حوزه هنری اردبیل را بر عهده داشته است.

مهیار نصرالله‌زاده سپهری در حکمی دیگر «رحمان مجرد» را به عنوان مدیر تولید حوزه هنری استان اردبیل منصوب کرد.

رحمان مجرد کارشناس ارشد عکاسی و از هنرمندان شناخته شده استان اردبیل است و در حوزه هنری سمت‌ها و مسئولیت‌های مختلفی را داشته و در کارنامه هنری خود به عنوان مدیر هنری نمایشگاه، کارگاه‌ها و ورک‌شاپ‌های متعدد را دارد.

مجرد بیش از ۱۵۰ جایزه بین‌المللی و ملی را نصیب خود کرده است.

مسئول آفرینش‌های ادبی حوزه هنری استان اردبیل نیز با حکم رئیس حوزه هنری استان اردبیل منصوب و فعالیت خود را آغاز کرد.

«سید محمود مهدوی» مسئول آفرینش‌های ادبی حوزه هنری معرفی شد که در عرصه نویسندگی دارای تبحر و تخصص خاص است و در دومین جشنواره ملی داستان حماسی با رمان «چاه سرخ» نویسنده برتر شناخته شده است.

مهدوی با رمان «نوجوان برادرخوانده» آوازه بیشتری پیدا کرد و ترجمه آثار متعددی را در کارنامه ادبی و هنری دارد.

با حکم مهیار نصرالله‌زاده سپهری رئیس حوزه هنری استان اردبیل «سید حامد اسحاقی» به عنوان رئیس طرح و برنامه حوزه هنری استان اردبیل معرفی شد.

اسحاقی که در رشته باستان‌شناسی و هنر در مقطع کارشناسی مدرک خود را گرفته مسئولیت واحدهای آموزش، پژوهش، طرح و برنامه و آفرینش‌های ادبی را در کارنامه خود دارد و در رویدادهای مختلف نیز توانسته به عنوان عضو فعال دبیرخانه انجام وظیفه کند.