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۸ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۱۰

مدیرکل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

برداشت آنغوزه در ۳۶٠ هکتار از مراتع/ صدور شیرابه به کشورهای خارجی

برداشت آنغوزه در ۳۶٠ هکتار از مراتع/ صدور شیرابه به کشورهای خارجی

یاسوج_ مدیرکل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: برداشت «آنغوزه» از سطح ۳۶٠ هکتار از مراتع استان انجام شد.

سعید جاوید بخت در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: با برنامه ریزی و اقدامات انجام شده، تلاش شد تا توسعه کشت گیاهان در سطح مراتع و زمین‌های مناطق مستعد اجرایی شود.

جاوید بخت با بیان اینکه جوامع محلی و مردم مناطق مختلف در توسعه این ظرفیت‌ها دیده شده است، عنوان داشت: طی سال جاری ۲۸ تن شیرابه گیاه دارویی «باریجه و آنغوزه» از عرصه‌های ملی استان برداشت شد.

وی ابراز داشت: شیرابه گیاه دارویی «آنغوزه» به شکل خام به خارج از کشور صادر می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با اشاره به اینکه تلاش می‌شود سطح زیرکشت این دو گیاه دارویی به سه هزار هکتار در استان افزایش داده شود، تصریح کرد: قیمت هر کیلو شیرابه «آنغوزه» حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.

وی افزود: مبلغ برداشت شده گیاه «آنغوزه» به بیش از ۳۷ میلیارد تومان در استان رسیده است.

کد مطلب 5926060

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