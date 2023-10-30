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۸ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۰۵

زیر نظر مربی اسبق تیم ملی؛

استاژ فنی مربیان کاراته استان بوشهر برگزار شد

استاژ فنی مربیان کاراته استان بوشهر برگزار شد

بوشهر- استاژ فنی مربیان کاراته استان بوشهر با حضور علیرضا سلیمانی فخر مربی اسبق تیم ملی ایران و مربی تیم ملی مالزی و میانمار در گناوه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورزش و جوانان استان بوشهر، با حضور علیرضا سلیمانی فخر مربی اسبق تیم هالی ملی ایران ومربی تیم ملی مالزی و میانمار در استان بوشهر، استاژ فنی مربیان کاراته استان بوشهر در گناوه برگزار شد.

حضور مربی بین المللی که کارنامه درخشانی در تیم‌های ملی ایران مالزی و میانمار در استان بوشهر بیش از یک سال ادامه خواهد داشت.

برنامه حضور استاد سلیمانی فخر در استان بوشهر رشد و ارتقای سطح علمی و فنی مربیان و کاراته کاهای علاقه مند را به همراه خواهد داشت که باعث تشکیل تیمی قوی وبنیادین برای استان و حضوری موفق در رقابت‌های کشوری خواهد داشت.

کد مطلب 5926069

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