استاژ فنی مربیان کاراته استان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورزش و جوانان استان بوشهر، با حضور علیرضا سلیمانی فخر مربی اسبق تیم هالی ملی ایران ومربی تیم ملی مالزی و میانمار در استان بوشهر، استاژ فنی مربیان کاراته استان بوشهر در گناوه برگزار شد.

حضور مربی بین المللی که کارنامه درخشانی در تیم‌های ملی ایران مالزی و میانمار در استان بوشهر بیش از یک سال ادامه خواهد داشت.

برنامه حضور استاد سلیمانی فخر در استان بوشهر رشد و ارتقای سطح علمی و فنی مربیان و کاراته کاهای علاقه مند را به همراه خواهد داشت که باعث تشکیل تیمی قوی وبنیادین برای استان و حضوری موفق در رقابت‌های کشوری خواهد داشت.