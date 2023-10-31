تقویت انگیزه طلاب از اولویت مدیران مدارس علمیه خواهران باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رسول خواسته شامگاه دوشنبه در نشست فصلی مدیران مدارس علمیه خواهران استان که در مدرسه علمیه الزهرا (س) خلخال برگزار شد، با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای تقویت هر چه بیشتر انگیزه طلاب باید از اولویت‌های مدیران واحدهای حوزوی خواهران باشد، اظهار کرد: ما باید علاوه بر اهمیت‌بخشی به بحث کمیت، توجه ویژه به کیفیت در اجرای برنامه‌های مختلف حوزه به ویژه مسائل فرهنگی و تبلیغی داشته باشیم.

وی تصریح کرد: برنامه‌ها و تدابیر خوبی در مباحث فرهنگی و تبلیغی از سوی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران کشور اندیشیده شده از این رو به فضل الهی شاهد رویدادهای خوبی در راستای تقویت این مقوله مهم و فاخر خواهیم بود.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان اردبیل ابراز خرسندی کرد: به حول و قوه الهی و با تلاش‌های صورت گرفته، از سال تحصیلی آینده در مقطع سیکل نیز پذیرش طلبه خواهر در استان خواهیم داشت و همچنین مجوز ادامه تحصیل طلاب سطح سه در ۲ رشته فقه خانواده و تفسیر در مقطع سطح چهار را اخذ خواهیم کرد، بنابراین ایجاد ارتباط عاطفی با مبلغان و ترغیب آنها برای ادامه تحصیل در مقطع سطح چهار جز انتظارات ما از مدیران مدارس علمیه خواهران است.

حجت‌الاسلام خواسته افزود: ما همچنان طبق سنوات گذشته بر استعدادیابی مدیران از طلاب از بدو ورود به عرصه طلبگی تاکید داریم تا بتوانیم در عرصه‌های مختلف آنها را تقویت کرده و نیازهای علمی حوزه را از این طریق تأمین کنیم.