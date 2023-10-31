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۹ آبان ۱۴۰۲، ۸:۱۹

لیگ برتر یونان؛

پیروزی آاک آتن در لیگ یونان / محمدی بازی کرد اما حاج‌صفی نبود

پیروزی آاک آتن در لیگ یونان / محمدی بازی کرد اما حاج‌صفی نبود

تیم فوتبال «آاک» آتن در هفته نهم لیگ برتر یونان موفق شد در حضور میلاد محمدی حریف خود را شکست دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته نهم لیگ برتر یونان تیم فوتبال «آاک» آتن به مصاف تیم قدرتمند «پائوک» رفت و موفق شد در یک بازی خارج از خانه این تیم را شکست دهد.

برای آاک آتن در این مسابقه «پنیدا» در دقیقه ۱۷ و «الیاسون» در دقیقه ۵۴ گلزنی کردند.

میلاد محمدی ملی پوش ایرانی تیم آاک در این مسابقه از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشت و ۹۰ دقیقه بازی کرد. اما احسان حاج صفی دیگر بازیکن تیم «آاک» به دلیل مصدومیت در ناحیه پهلو در لیست بازیکنان برای این مسابقه حاضر نبود.

تیم «آاک» با این پیروزی بیست امتیازی شد و در رده سوم لیگ برتر یونان قرار گرفت.

کد مطلب 5926149

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