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۹ آبان ۱۴۰۲، ۵:۱۵

هادی العامری: زمان اخراج نیروهای ائتلاف از عراق فرا رسیده است

هادی العامری: زمان اخراج نیروهای ائتلاف از عراق فرا رسیده است

دبیرکل سازمان بدر، روز دوشنبه اعلام کرد که هیچ توجیهی برای تداوم حضور نیروهای ائتلاف در عراق باقی نمانده و از دولت این کشور خواست برای خروج نیروها یک جدول زمانی کوتاه مدت تعیین کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی العامری رییس ائتلاف الفتح پارلمان عراق روز دوشنبه در سخنانی عنوان کرد که پس از کسب این همه پیروزی بزرگ توسط نیروهای امنیتی و نظامی بر علیه گروه تروریستی داعش واقعاً خجالت آور است که برخی کمک به نیروهای امنیتی را بهانه ماندن این نیروها کنند.

هادی العامری افزود که زمان خروج این نیروها از کشور فرا رسیده چرا که هیچ نیاز و بهانه‌ای برای وجودشان وجود ندارد.

وی همچنین عنوان کرد که پس از کسب این همه پیروزی بزرگ توسط نیروهای امنیتی و نظامی بر علیه گروه تروریستی داعش واقعاً خجالت آور است که برخی کمک به نیروهای امنیتی را بهانه ماندن این نیروها کنند.

رییس ائتلاف الفتح بیان کرد که با توجه به حمایت آمریکا و تعدادی از کشورهای اروپا از رژیم صهیونیستی در جنایت علیه مردم غزه، پس از آرامشی کوتاه، هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکایی در عراق از طرف گروه‌های مقاومت اسلامی عراق از سر گرفته شد که واکنشی طبیعی است.

کد مطلب 5926155

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