برگزاری جلسه ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلاجقه معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست وارد استان سیستان و بلوچستان شد.

با توجه به اهمیت این استان برای دولت مردمی سیزدهم، رییس سازمان حفاظت محیط زیست برای دومین بار در استان سیستان و بلوچستان حضور پیدا کرده تا از طرف رییس جمهور پیگیر چالش‌های محیط زیستی مردم منطقه باشد.

پیگیری مصوبات قبلی سفر رییس سازمان حفاظت محیط زیست یکی از اهداف این سفر است.

بازدید از آخرین شرایط تالاب هامون، بررسی وضعیت چاه نیمه‌ها و برگزاری «ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار» از برنامه‌های دیگر سلاجقه در این سفر است.

شانزدهمین جلسه ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار با حضور نمایندگانی از تمام دستگاه‌های مسئول در این استان برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است، با توجه به اهمیت مقابله با پدیده گرد و غبار در سیستان و بلوچستان برای دولت سیزدهم، برای نخستین بار است که این جلسه، خارج از پایتخت برگزار می‌شود.