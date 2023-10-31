  1. جامعه
  2. محیط زیست
۹ آبان ۱۴۰۲، ۹:۱۹

با حضور سلاجقه انجام می‌شود؛

برگزاری جلسه ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار در سیستان و بلوچستان

برگزاری جلسه ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار در سیستان و بلوچستان

با توجه به اهمیتی که مقابله با پدیده گرد و غبار در سیستان و بلوچستان دارد، برای نخستین بار جلسه «ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار» در این استان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلاجقه معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست وارد استان سیستان و بلوچستان شد.

با توجه به اهمیت این استان برای دولت مردمی سیزدهم، رییس سازمان حفاظت محیط زیست برای دومین بار در استان سیستان و بلوچستان حضور پیدا کرده تا از طرف رییس جمهور پیگیر چالش‌های محیط زیستی مردم منطقه باشد.

پیگیری مصوبات قبلی سفر رییس سازمان حفاظت محیط زیست یکی از اهداف این سفر است.

بازدید از آخرین شرایط تالاب هامون، بررسی وضعیت چاه نیمه‌ها و برگزاری «ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار» از برنامه‌های دیگر سلاجقه در این سفر است.

شانزدهمین جلسه ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار با حضور نمایندگانی از تمام دستگاه‌های مسئول در این استان برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است، با توجه به اهمیت مقابله با پدیده گرد و غبار در سیستان و بلوچستان برای دولت سیزدهم، برای نخستین بار است که این جلسه، خارج از پایتخت برگزار می‌شود.

کد مطلب 5926250

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها