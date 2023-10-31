فرهاد غلامی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز همایش ملی پژوهش‌های کاربردی فرآورده‌های طبیعی، طب سنتی ایرانی و مکمل در ساری افزود: این همایش از سال گذشته اجرای آن در پیش گرفته و ۳۲۰ مقاله به دبیرخانه ارسال شد و در نهایت با نظر داوران، ۲۴۸ چکیده مقاله مورد پذیرش قرار گرفت.

وی گفت: همچنین علاوه بر برگزاری هفت کارگاه آموزشی و دو پنل تخصصی با موضوع توسعه گردشگری سلامت و تیز طب ایرانی و چالش‌ها و راهکارها، ۳۲ سخنرانی بازآموزی ،۲۲۵ مقاله در قالب پوستر و ۲۳ مقاله در قالب سخنرانی نیز طی ۳ روز همایش ارائه خواهد شد.

به گزارش مهر، پنل فرآورده‌های طبیعی دامی و گیاهی برای مصارف غذایی و درمانی، تدابیر درمانی و فرآورده‌های گیاهی، احتیاطات مصرف و تداخلات گیاهان دارویی، فراورده‌های طبیعی حاصل از منابع دریایی قارچ‌ها و میکرو ارگانیسم‌ها، روش‌های کنترل و پایش سلامت فراورده‌های طبیعی غذایی، تدابیر درمانی و فرآورده‌های گیاهیاز جمله بخش‌های همایش است.