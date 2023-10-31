به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهر انگیز صبح سه شنبه در نشست با دبیر انجمن صنفی جایگاهداران و مجتمع داران، انجمن صنفی جایگاه سوخت، انجمن صنفی مجتمعهای خدماتی رفاهی و مسئولین شرکت ملی پالایش و پخش منطقه بوشهر به موضوع خرابی نازلها در جایگاههای سوخت اشاره کرد و اظهار داشت: با بررسیهای صورت گرفته در برخی جایگاههای ارائه سوخت، نازلهای سوختگیری خارج از دسترس هستند که باید فوراً در خصوص رفع این مشکل اقدام شود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به ورود دادستان به این موضوع از باب حقوق عامه تاکید کرد و تاکید کرد: روند خدمت رسانی سوخت در جایگاهها باید به طور مستمر بدون هیچ کم کاری صورت پذیرد تا از معطلی مردم در پمپ بنزینها جلوگیری شود.
مهرانگیز ضمن تذکر جدی به جایگاهداران در خصوص تعمیر مکانیکی نازلهای سوختگیری و تاکید به شرکت ملی پالایش و پخش در خصوص نظارت بر تعمیر سامانههای هوشمند این نازلها و تأمین قطعات مورد نیاز آنها گفت: شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی لیست تمام جایگاههای سوختی که به دلیل کم کاری و عدم نظارت مالکین، خدمات رسانی به شهروندان را با مشکل مواجه کردهاند به دادستان بوشهر برای برخورد قضائی لازم ارسال کند.
مهر انگیز ضمن تاکید به شرکت ملی پالایش و پخش در خصوص توزیع بنزین با کیفیت در استان گفت: شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی موضوع توزیع بنزین یورو ۴ در استان را پیگیری و نتیجه را اعلام کند.
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