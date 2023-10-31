مقابله با تغییر کاربری ۳۲۰ هکتار از اراضی زراعی در چهارباغ

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی در تشریح عملیات مقابله با تغییر کاربری که صبح امروز با حضور وی در روستاهای «رمنده» و «کهریزک» حوزه قضایی چهارباغ آغاز شد گفت: در اجرای «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها»، با گزارش و تقاضای سازمان جهاد کشاورزی استان البرز و دستور مقامات قضایی شهرستان چهارباغ و با همکاری و مشارکت دستگاه‌های خدمات رسان و فراجای استان البرز، روز جاری در یک اقدام هماهنگ از تغییرکاربری ۳۲۰ هکتار از اراضی زراعی و باغ‌های شهرستان چهارباغ به ارزش ۱۶ هزار میلیارد تومان جلوگیری به عمل آمد.

رییس کل دادگستری استان البرز به تأکیدات رئیس قوه قضائیه در زمینه مقابله با تغییر کاربری‌ها و ساخت و سازهای غیرمجاز در نشست‌های مختلف اشاره کرد و متذکر شد: با توجه به تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر جلوگیری از تغییر کاربری‌ها و مقابله با آن در مراحل اولیه ساخت و سازهای غیرمجاز که جنبه پیشگیرانه دارد، اقدام امروز نیز عمدتاً در قالب جلوگیری از احداث بنا در حین یا پیش از ساخت و ساز بوده است.

تخریب ۱۰۰ ویلای غیرمجاز

وی اضافه کرد: امروز حدود ۱۰۰ ویلای در حال ساخت که غالباً در مراحل اولیه احداث بودند و سازندگان آن نیز علیرغم ممنوعیت قانونی و اخطاریه‌های جهاد کشاورزی در حال ساخت و ساز غیرمجاز بودند، عملیات تخریب انجام و ۴۰۰ مورد هم تفکیک، قطعه بندی و دیوارکشی اراضی کشاورزی به منظور شروع به ساخت و ساز غیرمجاز اعمال قانون شد.

رییس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز با یادآوری اینکه هرگونه تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ‌ها بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی و دارای صلاحیت، مطابق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، ممنوع و جرم است متذکر شد: در صورت تغییرکاربری و یا احداث بنا و مستحدثات، علاوه بر قلع و قمع این ساخت و سازها، برای مسببین حسب مورد مجازات‌هایی از قبیل جزای نقدی و حبس در قانون پیش بینی شده و احکام متعددی نیز در محاکم استان صادر و اجرایی شده و یا در حال اجرا است.

آزادسازی ۶ هزار و ۲۰۰ هکتار از ابتدای سال جاری

وی با اشاره به اینکه با ایجاد «قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کابری استان البرز» که یکی از مأموریت‌های چهارگانه آن مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی است اقدامات مقابله‌ای در استان شدت گرفته است بیان کرد: در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه مبنی بر ادامه روند مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها در سال جاری که یکی از مصوبات سفر فروردین ماه سال جاری وی به استان البرز هم بود از ابتدای سال تا پایان مهرماه، با اقدامات قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییرکاربری استان البرز از تغییرکاربری چهار هزار و ۳۳ قطعه از اراضی زراعی و باغ‌های استان البرز به مساحت بالغ بر ۶ هزار و ۲۰۰ هکتار جلوگیری شده است.

رییس کل دادگستری استان البرز با تاکید بر اینکه حفظ منابع طبیعی، باغات و اراضی زراعی برای نسل‌های آینده از چندین جنبه حائز اهمیت است گفت: بر اساس برآوردهای جهانی کشورمان در معرض خطر فوری کمبود آب قرار دارد و فرونشست زمین، کاهش سطح آب سفره‌های زیر زمینی، هدرفت منابع آبی در چاه‌های غیرمجاز و استخرهای تفریحی ویلاها، از بین رفتن اراضی کشاورزی و فضای سبز و جایگزینی آن با بناهای ساختمانی تنها بخشی از خسارات ملموس و زیانبار تغییر کاربری‌های غیرمجاز است که در صورت عدم مقابله جدی، می‌تواند استان را با مخاطرات جدی روبه رو کرده و جابجایی جمعیتی را ناگزیر سازد.