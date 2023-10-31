ضرورت نگاه محتوایی به بسیج دانش آموزی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمود زاده، در مراسم راه‌اندازی و افتتاح ۱۳۵۸ پایگاه بسیج دانش آموزی در مدارس غیردولتی که با عنوان رویداد چفیه‌های بهشتی برگزار شد، افزود: امیدواریم میز تخصصی و کرسی بسیج دانش آموزی را در سازمان مدارس غیردولتی ایجاد کنیم و به ارائه و طراحی راهبردهای دانش آموز بسیجی بپردازیم.

وی گفت: نگاه بر این است که به صورت محتوایی به بسیج دانش آموزی توجه کنیم تا در این مسیر به تربیت دانش آموزان در داخل مدرسه بپردازیم.

محمودزاده خطاب به دانش آموزان، افزود: در ۱۳ آبان به ترتیب تاریخ، سه رخداد ملی روی داده است. هر دانش‌آموزی که این ۳ حادثه را نام ببرد و حداقل یک سطر در مورد آن توضیح دهد، در سازمان مدارس غیردولتی از آنان تقدیر خواهیم کرد.

تعدادی از دانش آموزان به دعوت محمودزاده به روی سن آمدند و جواب‌های درستی دادند.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی پس از آن در تکمیل پاسخ‌های دانش آموزان گفت: تبعید حضرت امام در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ که به علت مخالفت صریح ایشان با قانون کاپیتالاسیون بود، شهادت عده‌ای از دانش آموزان در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام در سال ۱۳۵۸ سه رویداد این روز تاریخی است.

وی با اشاره به جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه، افزود: دانش‌آموزان فلسطینی در غزه از رفتن به مدرسه محروم شدند. امیدواریم دانش آموزان کشور در مراسم ۱۳ آبان در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی حضور پرشوری داشته باشند.