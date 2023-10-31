کشاورزان استان بوشهر برای دریافت کد شناسه محصولات اقدام کنند

کبری توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم داشتن کد شناسه برای محصولات سبزی و صیفی اظهار داشت: به منظور تسهیل گری در فرایند صادرات محصولات کشاورزی، مهلت الزام داشتن برای صادرات محصولات بارگذاری شده در سامانه سماک (سبزی و صیفی و خرما) تا آخر فروردین ماه ۱۴۰۳ تمدید شد.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه اکثر کشورهای مقصد صادراتی محصولات کشاورزی ایران داشتن کد شناسه محصول را برای رصد محصولات صادراتی الزامی می‌دانند ضروری است همه متقاضیان صادرات در استان هر چه سریع‌تر نسبت به ثبت نام در سامانه سماک (سازمان نظام مهندسی کشاورزی یا صنف کشاورزی) و اخذ کد شناسه اقدام کنند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر ادامه داد: این اقدام سبب می‌شود تا با ثبت نام به موقع، در مراحل آتی برای تولید کنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی استان مشکلی ایجاد نشود.

وی افزود: در صورت عدم ثبت نام در سامانه سماک، گواهی ارتقای سلامت صادر نمی‌شود و از آخر فروردین ۱۴۰۳ از صادرات محصولات فاقد کد شناسه جلوگیری می‌شود.