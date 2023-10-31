۲ گروه شکارچی متخلف در مناطق حفاظت شده دنا دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسلام جاودان خرد افزود: یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی دنا از صبح دیروز تا به امروز طی رصد و کنترل ضلع شمالی پارک، حین پایش متوجه صدای شلیک گلوله در محدوده منطقه شکار ممنوع می‌شوند.

وی ابراز داشت: محیط بانان با پایش منطقه و اقدامات مناسب موفق می‌شوند ۲ گروه متخلف که ۲ قطعه کبک شکار کرده بودند را دستگیر و اعمال قانون کنند.

جاودان خرد تصریح کرد: از متخلفین ۴ قبضه سلاح ساچمه زنی کشف و ضبط شد که به همراه آلات جرم به مراجع قضائی معرفی خواهند شد.

وی افزود: مطابق با ماده ۱۴ قانون شکار و صید وسایل ضبط شده تا صدور رأی نهایی بصورت امانی در انبار اداره کل یا دادسرا نگهداری می‌شود و پس از صدور رأی قطعی تعین تکلیف خواهند شد.