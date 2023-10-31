روح اله امرالهی در گفت‌وگو با مهر، تصویب لایحه اخذ مجوز پیشنهاد شرایط برگزاری مزایده زمین‌های شهرداری قم با کاربری آموزشی را مورد توجه قرارداد و اظهار داشت: با توجه به کمبود سرانه آموزشی در شهر قم نمی‌توانیم نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشیم.

وی از کمبود ۱۲۰ واحد آموزشی نسبت به سرانه کشوری خبر داد و افزود: امروز شهر قم به‌شدت با کمبود فضاهای آموزشی مواجه بوده و اگر نخواهیم برای آن تدابیری کاربردی بیندیشیم به‌زودی شاهد دو شیفت شدن مدارس دولتی در شهر خواهیم بود.

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قم یادآور شد: به‌زودی با تصویب قانون جامع مدیریت شهری ارگان‌های مانند آموزش و پرورش، بهزیستی و ارگان‌های خدماتی به شهرداری واگذار می‌شود و این به معنای این است که شهرداری موظف می‌شود کمبود کاربری‌های آموزشی شهر را تأمین کند و این به معنای تملک زمین در مناطق است.

وی تصریح کرد: تصویب این لایحه در آینده نزدیک مشکلات زیادی برای مدیریت شهری ایجاد خواهد کرد، به‌طوری‌که مجبور می‌شویم هزینه‌های زیادی را برای تملک زمین در مناطق مختلف صرف کنیم در صورتی‌که با تجمیع همین کاربری‌های آموزشی پراکنده و فروش آن‌ها می‌توانیم در مناطقی که کمبود کاربری‌های آموزشی دارند زمین تهیه کنیم.

امرالهی، بحران آموزشی در مناطق مختلف شهر را خاطرنشان کرد و گفت: توجه به مسائل آموزشی باید به یکی از دغدغه‌های مدیریت شهری تبدیل شود و مانند مسائل فرهنگی و توجه به مساجد و ارگان‌های فرهنگی برای آن برنامه‌ای جامع تدوین کنیم و کمیته رسیدگی به آن را در مدیریت شهری تشکیل دهیم.

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قم در پایان تأکید کرد: نخستین وظیفه ما تأمین سرانه آموزشی برای مدارس دولتی است و تأمین زمین برای مدارس غیرانتفاعی در اولویت بعدی مدیریت شهری قرار می‌گیرد، زیرا بار آموزشی شهر را مدارس دولتی بر دوش دارند و مدارس غیرانتفاعی بخش کمی از بار آموزشی شهر را بر دوش دارند.