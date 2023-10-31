به گزارش خبرگزاری مهر، آئین افتتاحیه همایش ملی بزرگداشت ابن‌یمین فریومدی حکیم و شاعر برجسته سده هشتم هجری با حضور جمعی از دانشجویان و استادان زبان و ادب فارسی در سالن اجتماعات دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه محسن حبیبی رئیس دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی طی سخنانی ضمن تقدیر از انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان در برگزاری بزرگداشت ابن‌یمین فریومدی گفت: ابن‌یمین از شاعران بزرگ سبک خراسانی است که در دوره حاکمیت سربداران با این دستگاه حاکمیتیِ شیعه، ارتباط و همکاری فراوان داشت و علیه ظلم‌وجور مغولان به مبارزه فرهنگی و اجتماعی پرداخت.

رئیس دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: ابن‌یمین جایگاه ویژه‌ای در میان شاعران فارسی‌گو دارد. از این‌رو عنایت و توجه به بزرگانی چون او، باعث می‌شود جنبه‌های کمتر دیده شده در تمدن ایرانی و اسلامی بیشتر مورد مداقه اهل نظر و پژوهش قرار بگیرد.

اندیشه و شخصیت ابن یمین مورد توجه قرار نگرفته است

در ادامه محمود شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به ایراد سخن پرداخت و گفت: مفتخریم که مراسم بزرگداشت ابن‌یمین فریومدی را در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌کنیم. شخصیتی که در کنار دانش‌های مختلف حکمی، عرفانی و قرآنی توجّه و عنایت ویژه‌ای به شعر و زبان فارسی داشت و خود نیز شعر می‌سرود.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: اگرچه که ابن‌یمین برای استادان و پژوهشگران زبان و ادب فارسی نامی آشناست، با این وصف، اندیشه و شخصیت او آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است؛ لذا با توجه به برگزاری همایش ملی بزرگداشت این حکیم و شاعر ایرانی، امید می‌رود که زوایای گوناگون شخصیت وی به ایرانیان و جهان پارسی‌زبان معرفی گردد.



گزارش‌های ابن یمین از وقایع زمانه قابل توجه است

نوید فیروزی دبیر علمی همایش ملی بزرگداشت ابن‌یمین فریومدی نیز در این جلسه به ایراد سخن پرداخت و گفت: پرداختن به شخصیتی چون ابن‌یمین فریومدی باعث می‌شود که لایه‌های پنهان و جنبه‌های ناگفته زبان و ادب فارسی برای مخاطبان عام و متخصص به خوبی آشکار گردد.

او در بخش دیگری از سخنان خود افزود: گزارش‌های ابن‌یمین از وقایع و وضعیت اجتماعی و فرهنگی دوران خود بسیار مهم و قابل توجّه است و دارای ارزش ادبی و تاریخی قابل توجهی است.

در ادامه سعید حمیدیان استاد برجسته زبان و ادب فارسی سخنرانی کرد و گفت: ابن‌یمین از نظر قالب‌های شعری هوش خود را نشان داده است، از این نظر قالبی که انتخاب کرده قطعه است و به واقع قطعات او بسیار دل‌انگیز و دارای ارزش ادبی والا است. همچنین قطعات ابن‌یمین دربردارنده مضامین گوناگون است و آنان که این قطعات را مطالعه می‌کنند بهره فراوان خواهند برد.

در پایان این مراسم نیز غلامرضا مستعلی پارسا رئیس گروه زبان و ادب فارسی دانشگاه علامه طباطبایی طی سخنانی گفت: ابن‌یمین کاستی‌های فرهنگی و اجتماعی زمانه خویش را به خوبی درک کرده بود و به نوعی وجدان بیدار زمانه خویش بود. همچنین از نظر ابن‌یمین، انسان خردمند باید با اعتدال رفتار کند و از افراط و تفریط در کردار خویش برحذر باشد.