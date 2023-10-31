به گزارش خبرگزاری مهر، رمان «هفت هزار و سیصد و یک روز بعد» نوشته راضیه بهرامیراد به تازگی توسط انتشارات سوره مهر منتشر و روانه بازار نشر شده است.
بهرامیراد در این رمان به زندگی و مشکلات زنی به نام سلما پرداخته است. زنی تنها که منتظر فرزندی است که چند سال قبل از او جدا کردهاند. مردم سلما را شوم میدانند، چون او چیزهایی میبیند که دیگران قادر به دیدن آن نیستند. همدم تنهایی او پری دریایی زیبا و آرامی است با چشمانی فیروزهای که در کارون و نزدیک لنج سلما زندگی میکند.
استفاده از عنصر خیال یکی از ویژگیهای برجسته کتاب است که با جنگ در خرمشهر گره خورده است. کتاب در سه فصل نگارش شده و جوانان و بزرگسالان مخاطبان اصلی آن هستند.
در بخشی از کتاب میخوانیم:
«کینه از کجا شکل میگیرد؟ به نظر سلما کینه طعمی تلخ و تند داشت. جوری که قلب را به تپش میانداخت و جلوی چشمانش پرده میکشید. فراموشی نعمتی بود که کینه پساش میزد. فکر کرد از کی طعم کلمات را چشیده!»
«هفت هزار و سیصد و یک روز بعد» از جمله رمانهای درباره خرمشهر است که انتشارات سوره مهر از سال گذشته تاکنون چند جلد آن را همچون: موندو، وقتی حیات خواب بود، نورچشمی، میحانه میحانه، بَشکوچ، خون بُرادههایی از شهر منتشر کرده است.
این کتاب با ۲۲۷ صفحه، شمارگان هزار و ۲۵۰ نسخه و قیمت ۱۲۵ هزار تومان عرضه شده است.
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