به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا مرتضوی پیش از ظهر سه شنبه در کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان اصفهان در خصوص نسبت مصارف به منابع بانک‌های استان اصفهان اظهار داشت: بر اساس گزارش ارائه شده در این نشست، باتوجه به نسبت مصارف به منابع بانک‌های استان می‌طلبد معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و کمیسیون هماهنگی بانک‌ها برای عملکرد بانک‌هایی که نسبت مصارف به منابع شأن زیر ۵۰ درصد است؛ برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشند.

وی ادامه داد: معتقدیم اینگونه موارد در فضای همدلی و هماهنگی به نتایج قابل قبولی می‌رسد از این رو برنامه ریزی شود تا در مدت زمان کوتاه حداکثر ۲ ماهه بانک‌هایی که نسبت مصارف به منابع شأن زیر ۵۰ درصد است برای رسیدن به سطح ۵۰ درصد و در مرحله بعد به منظور رسیدن به سطح ۸۵ درصد که میزان کشوری است برنامه داشته باشند و به صورت نوبه‌ای نیز رصد شوند تا به وضعیت قابل قبولی دست یابند.

اخطار به بانک‌های خصوصی که عملکرد غیرقابل قبولی در نسبت مصارف به منابع دارند

استاندار اصفهان بیان کرد: در مورد بانک‌های خصوصی که نسبت مصارف به منابع شأن بسیار نگران کننده است نیز نخست سقفی تا پایان سال برای آنها مشخص شود و مورد رصد قرار بگیرند تا در مدت زمان مقرر که کمیسیون هماهنگی بانک‌ها به آنها اعلام می‌کند به سقف مشخص شده برسند.

وی افزود: در غیر این صورت در سال آینده شعب این بانک‌ها در استان محدود خواهد شد زیرا این عملکرد برای ما قابل پذیرش نیست، لذا ضروری است برای این بانک‌ها به صورت مجزا برنامه‌ریزی شود.

ضرورت ارائه تسهیلات سفر رئیس جمهور بدون در نظر گرفتن میانگین حساب

مرتضوی در خصوص تسهیلات سفر ریاست‌جمهوری، اظهار داشت: وام‌های مرتبط با سفر ریاست جمهوری به هیچ وجه مشمول میانگین حساب نمی‌شود.

وی ادامه داد: درصد پیشرفت پرداخت تسهیلات مصوبات سفر ریاست جمهوری در قالبی به تمامی بانک‌ها اعلام و چشم‌انداز بانک‌ها نیز برای جذب این تسهیلات مشخص شود.

استاندار اصفهان عنوان کرد: همچنین ضروری است برنامه‌ریزی برای جذب منابع مرتبط با وام‌های سفر ریاست‌جمهوری در بانک‌های استان انجام شود.

تسهیل گری بانک‌ها در ارائه تسهیلات خرد

استاندار اصفهان در خصوص طرح‌های تسهیلات خرد، گفت: در پرداخت این تسهیلات نیز در استان وحدت رویه ایجاد شود همچنین تاییدیه دستگاه اجرایی پشتیبان، برای پرداخت اینگونه تسهیلات کفایت می‌کند در این مورد در پرداخت این تسهیلات مساعدت شود.

ضرورت برنامه‌ریزی بانک‌ها برای جذب تسهیلات ماده ۱۸

وی خاطرنشان کرد: در مدت زمان محدودی که فرصت اعطای تسهیلات تبصره ۱۶ فراهم شد بانک‌هایی که از قبل برنامه‌ریزی داشتند به خوبی عمل کردند و نسبت اجرای تبصره ۱۶ در آن بانک‌ها درصد قابل توجهی را به خود اختصاص داد اما بانک‌هایی که در این مورد برنامه مشخصی نداشتند از جذب کامل سهم استان مغفول ماندند، سهمی که متعلق به همه مردم استان و مخاطب هدف این تسهیلات است.

استاندار اصفهان افزود: از این رو برای اینکه در جذب تسهیلات تبصره ۱۸ نیز بانک‌های استان عملکرد شایسته ای داشته باشند، متناسب با ابلاغ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان برنامه‌ریزی لازم انجام شود.

عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن استان رصد شود

مرتضوی ضمن اشاره به تسهیلات بانک‌ها در حمایت از طرح نهضت ملی مسکن، متذکر شد: باتوجه به نقش بانک‌ها در این مورد مهم که مورد تأکید دولت سیزدهم نیز قرار دارد جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌ها ویژه تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن برگزار و عملکرد بانک‌ها در شورای مسکن استان تشریح شود.

وی با اشاره به سهم بانک‌ها در طرح نهضت ملی مسکن، ادامه داد: ایجاد وحدت رویه در این خصوص در ارائه تسهیلات بانک‌ها در استان، ضروری است.