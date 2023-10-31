به گزارش خبرنگار مهر، مهدی باب الحوائجی پیش از ظهر سه شنبه در نشست هماهنگی ستاد مردمی حمایت از فلسطین در شهرستان ری که با حضور شیخ محمدی سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری، سرهنگ قنبری فرمانده سپاه ناحیه مقاومت حضرت عبدالعظیم الحسنی «ع»، حجت الاسلام و المسلمین کنگرلو رئیس شورای هماهنگی تبلیغات، حجت الاسلام احمدپور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و سایر مسئولین برگزار شد، جنگ امروز مسلمین با صهیونیسم جهانی را یک جنگ دینی و اعتقادی دانست و اظهار کرد: این جنگ امروز در تمامی دنیا فراگیر شده و سبب بیداری وجدان‌های آزاد در تمامی ملل شده است.

باب الحوائجی افزود: اسلام آخرین و برترین دین الهی بوده که قانون اساسی سعادت دنیوی و اخروی انسان‌ها را ارائه کرده و یکی از اصول اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی انتشار و ترویج دین مبین و ولایتمداری در سطح جهان است، بنابراین حتی با نادیده گرفتن موضوع امروز فلسطین نیز جنگ ما با یهودیان پیرو افکار منحط صهیونیسم پا برجا می‌باشد.

وی ادامه داد: در بحث پیرامون اقدامات رژیم اشغالگر اسرائیل، موضوع عواطف انسانی و حقوق بشر مانند کشتار بی رحمانه کودکان و زنان بی دفاع در غزه و یا موضوعات سیاسی مانند جابجایی مرزهای بین المللی و اشغال خاک دیگر ملت‌ها وجود دارد، اما موضوع اساسی و اصلی برای صهیونیست‌ها مقابله با اسلام ناب محمدی و جلوگیری از ترویج آن در میان ملت‌ها است، زیرا با وجود آموزه‌های اسلام منافع قدرت‌های استکباری در گوشه گوشه جهان به خطر افتاده و سلطه همه جانبه آنها بر منابع برخی کشورها از بین خواهد رفت که این باعث ترس و وحشت صهیونیسم جهانی از انتشار اسلام عزیز است.

در ادامه گفت: گروه‌های جهادی در نظام جمهوری اسلامی جز مؤثرترین عوامل در نظام مسائل کشور می‌باشند و خداوند را شاکریم که در شهرستان ری نیز این گروه در مواقع لزوم با تمام قوا پای کار بوده و در راستای منافع مردم و نظام اقدامات بسیار خوبی را صورت داده اند و امروز نیز در موضوع حمایت از مردم فلسطین این گروه‌ها در قالب ستادی مردمی و به صورت خودجوش تشکیل و به میدان آمده و پرچم دفاع از مظلوم را برافراشته کرده اند.

فرماندار ویژه ری در پایان بیان کرد: در همین راستا و در کنار گروه‌های جهادی و مردمی، تمامی مسئولین و دستگاه‌های شهرستان نیز می‌بایست به فراخور امکانات و توان موجود خود پای کار آمده و حمایت‌های لازم را از اقدامات ستاد مردمی حمایت از فلسطین شکل دهند که انشاالله به تبع نشست امروز برنامه‌های ستاد مطابق با زمان بندی تعیین شده اجرا و بهترین نتیجه به دست آید.